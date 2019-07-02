快訊／管中閔懲戒案公開審理　創我國司法史紀錄

▲台大校長管中閔出庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台大校長管中閔違法兼職遭彈劾案，公務員懲戒委員會在2日公開審理，創下首起公開審理的公務員懲戒案例。管中閔在下午2點35分左右來到法院，他在進入法庭前不願多談，預計將在開完庭後發表談話。另外公懲會這次也以證人身分，傳喚當時做出報導的前壹週刊社長裴偉，進行說明。

本案因管中閔在2012年2月6日至2015年2月3日擔任行政院政務委員、經建會與國發會主委期間，多次匿名在雜誌上發表有償的評論文章，每年獲取約65萬元稿費，被監察院認定違法兼職，今年1月15日通過彈劾，送公懲會審理。

公懲會收案後，由委員長石木欽任審判長，另外委員廖宏明、吳景源、張清埤、黃梅月共同審理。合議庭最後決議公開審理，除了傳訊管中閔外，也開放民眾登記旁聽，創下我國公務員懲戒案件公開審理的首例。由於這代表司法公開透明的一大步，引起不少司法團體公開支持，「法官翻轉司法群策會」就以「我們支持任何有助於公開透明的司法新作為，公懲會公開審理管中閔案有助於建立司法公信」



管中閔在下午2點半左右來到法庭，他進入法庭前不願多談。由於本案涉及公務員兼職的問題，事證明確，若管中閔遭認定有必要懲戒，公懲會有9種懲戒方式，分別為：免除職務、撤職、剝奪減少退休（職、伍）金、休職、降級、減俸、罰款、記過、申誡。依照本案情節，應該只是罰款等懲戒處分。