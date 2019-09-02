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公懲會記管中閔申誡　台大自主聯盟斥國家機器迫害人權

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▲▼管中閔公務員懲戒案公開審理庭 庭後氣噗噗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台大自主聯盟挺管中閔，斥責國家機器人迫害人權。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

台大自主聯盟今（2日）針對台灣大學校長管中閔因遭控涉違法兼職彈劾案，遭公懲會判決申誡，發出聲明指出完全無法接受，嚴厲斥責國家機器迫害人權，踐踏司法公正與一介書生的言論自由。

台大自主聯盟表示，對於司法院公懲會，就管中閔先前擔任公職期間接受媒體邀稿遭監察院彈劾一案，做成申誡的判決，完全無法接受，並嚴厲斥責政府動用國家機器迫害人權，踐踏司法公正與一介書生的言論自由。

請繼續往下閱讀...

台大自主聯盟指出，在公開審理過程中，律師團依據攤開在陽光下的所有證據，依法論法，暴露出監察院原本是以「大陸兼職」來調查管校長，但查無所獲，因此監察院代表當庭表示「已還管校長清白」。然而少數監察委員竟濫權查閱管校長20年報稅資料，有罪推定，見獵心喜，找到稿費紀錄，認定為非法兼職並予以彈劾。

台大自主聯盟認為，然公務員投稿早已經銓敘部函釋認為法律並無禁止規定，且為憲法保障言論自由之範圍，投稿並非擔任職務，毫無可能構成兼職，但監察院對銓敘部之函釋故意視而不見，一意孤行，為彈劾而彈劾，導致監察院信譽淪喪，官箴有玷。如今監察院與公懲會沆瀣一氣，以當今執政者對待知識分子之粗暴顢頇，其遭受全國有識之士群起反撲吞噬之日，已為期不遠，指日可待。

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