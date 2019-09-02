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便利店買日本保險套　嫩妹用後2hr「OO癢爆」...醫：是真菌感染

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▲▼西安女用安全套感染真菌 。（圖／翻攝自秒拍）

▲小周購買的保險套以及診斷書。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西西安一位周姓女子近日在連鎖便利店，花66元（人民幣，約新台幣290元）購入日本知名品牌岡本的保險套，結果使用後出現不適，醫生診斷為念珠菌性外陰陰道炎，讓她氣憤不已。對此，岡本的大陸代理商回應稱，該盒保險套的生產批號和日期，與他們代理的批次有出入，經查確認為假貨。

綜合陸媒報導，小周8月28日在「唐久便利」購買岡本003保險套，當晚使用約2小時後，外陰痕癢不適，她第二天到便利店投訴，隨後入院就診，確定被真菌感染。小周怒斥，此事關乎個人健康，若有問題肯定會追究到底。

▲▼ 西安女用安全套感染真菌。（圖／翻攝自梨視頻）

▲受害女子接受訪問。（圖／翻攝自梨視頻）

岡本在大陸的服務機構「深圳市萬生堂實業有限公司」2日回應，稱經過鑒定，該避孕套的批號與批次不一致，確認為假貨，「每個避孕套的批號和生產日是對應的，我們的批號所對應的生產日期是2017年的，該女子提供的避孕套顯示的日期是2019年的。」

不過西安唐久便利連鎖有限公司表示，「唐久便利」在售的所有岡本保險套，都來源於正規管道，產品所有證件完備；目前已申請讓政府監管部門介入調查，最新調查結果會及時通過官方管道發佈。

此前曝光的錄音中，「唐久便利」有關負責人表示，對於用戶關心的避孕套真假問題，廠家會給出結果，因為該產品由日本方面生產，廠家只是代理商，所有商品由公司統一配送，商品在品質上應該是沒有任何問題。

▼保險套的批號與批次不一致。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼ 西安女用安全套感染真菌。（圖／翻攝自梨視頻）

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