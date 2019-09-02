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玲玲海警不排除明發布！路過北上變天到周末　「一張圖看雨怎麼下」

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▲▼玲玲颱風。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇粉絲專頁）

▲玲玲颱風將通過東部外海北上，周二晚起受外圍環流影響，北部、東部先轉雨。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

輕颱玲玲上午生成，目前距離台灣鵝鑾鼻東南方約720公里，氣象局表示，未來玲玲將通過台灣東部海面北上，周三、四離台灣最近，由於路徑剛好在海警發布的邊緣，不排除周二有發布海警的可能。周二晚起，外圍環流逐漸影響，北部、東部會變天下雨，在颱風北上後，南邊水氣跟著上來，中南部雨勢預估會持續到周末。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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▲周三起天氣不穩，各地降雨機率提升。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒表示，根據下午2點的資料顯示，玲玲颱風仍以通過東部海面北上為主，由於路徑卡在發海警尷尬的邊緣，氣象局不排除明天有發海警可能，最接近台灣的時間點則為周三、四為主。屆時，北部、東部將轉雨，隨著颱風北上後，風場轉西南風或偏南風，南邊低壓帶水氣移入，中南部雨勢開始增多，且會持續到周末。

天氣職人吳聖宇則表示，目前來看，因為玲玲颱風跟91W聯合成一個相當大的季風低壓，跟關島東南邊的93W之間有一個明顯的空檔，太平洋高壓有可能順勢從這邊伸入，型態調整往東退縮，因此現在的模式預報大多認為會自台灣東部外海北上，大概經過石垣島附近後轉向東海移動，這條路徑正好擦邊海上警報發布線的邊緣。

▲▼玲玲颱風。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇粉絲專頁）

▲依照目前路徑，玲玲颱風很靠近海警發布邊緣，氣象局也不排除周二發布玲玲海警。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇粉絲專頁）

他說，是否會發布海上警報仍有待觀察，如果有發，時間點可能是落在明天清晨到上午之間，暫時來看對陸地上沒有太直接的威脅，除非受到季風低壓環流的牽引，導致路徑往西偏一些，不然發布陸上警報的機會不大。
 

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