小心荷包！北市自強隧道區間測速首日開罰376件　跨雙白線也罰

▲北市自強隧道採用區監測速新科技，駕駛超速無所遁形。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市政府與北市警交通大隊為降低自強隧道內交通事故，北市警察局交通大隊已於9月1日起，正式於該隧道內實施區間平均速率，取締超速及違規變換車道的車輛。北市警交通大隊表示：首日科技執法合計區間超速開罰376件，違規件數較測試期間每日1,977件，大幅下降1,601件、降幅達81%。

▲自強隧道採用區監測速新科技，首日開罰376件。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市交通大隊表示：自強隧道全長約900公尺，隧道中段道路較直，離峰或深夜時段、常接獲民眾反應有嚴重超速案件，2018年7月7日更曾發生富少駕駛超跑超速追撞工程車，造成2人死亡、3人受傷之重大交通事故。

北市交通局、警察局交通大隊考量隧道內交通事故發生，常造成民眾生命財產嚴重損害，且隧道內救災不易，警員在隧道內外執法測速、攔車也相當危險。今年9月起使用新科技「區間平均測速器」加強自強隧道超速取締，希望能有效降低該處超速違規、嚴重車禍發生件數。

北市警交大統計：自強隧道於9月1日第一天啟用執法，區間超速違規北往南方向215件，南往北方向161件，合計376件，其中違規最多之時段，北往南方向為10-11時的違規有67件，南往北方向為7-8時違規有13件。

警方統計：違規件數較測試期間每日1,977件，大幅下降1,601件(下降幅度高達81%)，設備已明顯達成防制違規及交通事故之目標。另違規跨越雙白線違規北往南方向9件，南往北方向4件，合計13件。

違規件數相較測試期間每日20件，也有明顯下降。北市警察局強調，科技執法的主要目的在於減少交通事故，警方呼籲駕駛朋友能減速慢行，避免觸法遭罰傷荷包、並兼顧駕駛用路平安。

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