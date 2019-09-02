快訊／傳出任郭台銘副手！　侯友宜二哥回應了：還是會把醫療工作做好

地方中心／高雄報導

外界傳聞郭台銘有意找侯友宜二哥侯明鋒擔任副手。對此，侯明鋒2日出面回應並表示，「以家裡事情為主，不聊政治，大家不要做臆測，謝謝郭董、謝謝外界對於我們外界的肯定，我還是會持續醫療工作，把它做好，把病人照顧好，對台灣民眾、南部病人的照護。」

▲侯友宜二哥侯明鋒回應是否擔任郭台銘副手議題。（圖／記者吳奕靖翻攝）

侯明鋒表示，「弟弟出來選，家人都反對態度，大家一定知道，我們基本上是在什麼位置，就盡量把它做好。」另外，他也提到，「柯文哲能力超級好的、陳建仁是院士、柯P是葉克膜專家、賴清德更不用講，在台南做很多民主貢獻

，很多醫師相關的人，都非常傑出，醫療體系裡，還有很多比我優秀的人才、教授。」此外，侯明鋒也提到，「郭董本身沒打電話給我，因為我們有研究計畫，負責研究計畫的有討論相關計畫。」

據透露，鴻海集團創辦人郭台銘確定參選2020總統，而且身份就是以獨立候選人參選，他對國民黨換不換瑜沒有期待，也不會回到黨內，代表國民黨參選。

在副手的部分，親近郭台銘人士表示，新北市長侯友宜的二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒的確是郭台銘的考量首選，兩人除了在共同推動防癌上有過合作外，對於為台灣全民服務與拼經濟也有共同的理念，但在消息被意外曝光後，「可惜了一張好牌」，而郭台銘本人也已經確定另覓副手。