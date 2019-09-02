台灣能源危機未解　郭台銘訪沙國後有心得「交給科學與專業」

▲郭台銘、沙烏地阿拉伯石油公司主席法利赫。（圖／翻攝郭台銘臉書，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘確定以獨立候選人方式參選2020總統，但尚未得知何時公布。日前郭台銘參訪沙烏地阿拉伯收穫滿滿，2日在臉書發表第二篇心得，聚焦在他拿手的科技議題，同時關心能源危機，盼台灣政治能擺脫藍綠惡鬥，交由科學與專業解決能源問題。

郭台銘表示，能源安全及穩定，影響層面上至國家安全，下至民生，老百姓生活的所有一切；這次在沙國行程中，沙國的能源/工業/礦產部長，也是全球最賺錢公司Aramco沙烏地阿拉伯石油公司主席法利赫（Khalid al-Falih），這位在全球具有高度影響力的人物，也在OPEC組織中舉足輕重，他為人嚴肅謙和，非常務實。

郭台銘提到，法利赫主席全程陪同參訪，雙方從能源議題談到產業發展，從科技發展談到全球佈局，「他非常認同我所說，現今經濟發展的背後已成為科技的整合」，就算一般日常生活也早已不知不覺受科技影響，未來國與國的競爭就是科技的競爭、產業的競爭，沙國朝向實體工業發展一定與高科技相結合。

郭台銘認為，台灣在實體及ICT產業上有很好的實力，很適合與沙國建立緊密的合作關係。這種發展是要深度參與沙國在開放過程中工業發展的大量機會，而不僅是通商經貿往來。

郭台銘在法利赫的陪同下，參觀沙國著名的KAUST大學，他們全球吸納人才，邀請了原香港科技大學校長、陳繁昌先生擔任KAUST董事會成員，也是這所大學的校長，可以想見沙國在培育人材上的決心。

郭台銘說，反觀台灣因為政治力介入打壓而長達一年沒有校長的國立臺灣大學，只能感嘆台灣為了政治上的藍綠惡鬥，而把經濟，科技，教育這些百年大業之事給耽誤了。

郭台銘強調，政治誤國莫過於耽誤教育，能源議題需要科學與專業，中華民國要和全世界有影響力的人交朋友，同時「預祝台大管中閔校長今日能還清白，期待管校長專心作育英才帶領台大再創高峰。」