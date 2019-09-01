東琉線交通船碼頭海域驚見豬屍　海巡封鎖現場同防疫所緊急處理

▲南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所1日在屏東縣東琉線交通船碼頭岸際水面發現疑似豬隻屍體，啟動防疫機制。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所，1日早上在屏東縣東琉線交通船碼頭岸際水面發現疑似豬隻屍體，立即出動安檢人員啟動防疫機制，並拉起封鎖線將現場隔離管制，會同屏東縣政府動物防疫所人員，將該疑似豬隻屍體完成打撈，經防疫所判定後確認為豬隻，隨即裝入防疫密封袋帶回實施檢驗。

隨著中秋節將近，肉品市場需求量大增，由於近期緬甸地區亦成為非洲豬瘟淪陷地區，造成東南亞鄰近國家出現豬肉製品上漲，安檢所人員嚴防豬隻及其製品入侵台灣。

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今天早上8時，第五岸巡隊鹽埔安檢所勤務人員安在東琉線客船碼頭，發現海面漂來一疑似豬隻屍體，副所長黃璿瑋立即遵照海巡署防檢疫標準處理程序，指揮線上人員採最高防疫標準面對，封鎖現場，聯繫屏東縣政府動物防疫所派員到場協處。經打撈上岸，經防疫所判定後確認為豬隻，隨即裝入防疫密封袋帶回實施檢驗。

海巡署第五岸巡隊表示，對於非洲豬瘟疫情掌控，秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高標準執行勤務」等4項最高原則，做好防杜疫情入侵的第一線工作，呼籲民眾，如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請即刻通報海巡署118報案專線，共同將豬瘟疫情杜絕於境外，確保台灣畜牧業經濟命脈。