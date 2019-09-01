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一家三口蝸居7坪鐵皮屋！貧女「樹下苦讀」考上第一志願：我只想要一張書桌

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▲▼嘉義鹿草黃小妹樹下苦讀，考上第一志願嘉義女中，唯一心願「想要書桌」。（圖／東森新聞）

▲嘉義鹿草黃小妹樹下苦讀，考上第一志願嘉義女中，唯一心願「想要書桌」。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／嘉義報導

嘉義縣鹿草鄉年僅15歲的黃小妹家境困苦，多年前父親過世後，靠著媽媽在果園打零工生活，一家三口就蝸居在7坪大的鐵皮屋中；儘管生活條件並不優渥，但黃小妹卻相當爭氣，靠著每天在樹下苦讀，考上第一志願嘉義女中。黃小妹說，現在她最大的心願就是想要一張書桌，讓她越來越多的教科書能有地方可以擺放，未來她還要當律師，然後買個大房子給媽媽住，讓媽媽不要再那麼辛苦。

鹿草鄉甘蔗園旁一處不起眼的鐵皮屋，就是黃小妹的家，在炎熱的夏天中，她就坐在樹下專注念書，拿下棋的小方桌充當書桌、綠色的吊床當作椅子，從來不補習，僅靠著堅忍的毅力考上嘉義女中。而黃小妹的媽媽是越南新住民，10多年前嫁到嘉義後，生下了一雙兒女，但多年前丈夫與世長辭，黃媽媽只好一肩挑起生活重擔，靠著在果園打零工、每個月1萬多元的微薄收入養活姊弟倆。

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▲▼嘉義鹿草黃小妹樹下苦讀，考上第一志願嘉義女中，唯一心願「想要書桌」。（圖／東森新聞）

▲黃小妹從未補習，放學回家後就在樹下溫習課業。（圖／東森新聞）

走進僅7坪大的狹小鐵皮屋中，黃小妹稀鬆平常地介紹從小到大生活的地方，「你看那張床，弟弟睡在這裡，我就睡這邊、媽媽睡在這！」簡單地搭起鐵皮當作牆、下雨時還會漏水，這就是黃小妹的家，7坪大的空間中簡單放了衣櫃、電視、電扇，每每入夜熄燈後，弟弟就睡在小小的床舖上，而黃小妹與母親則簡單拿個枕頭打地舖，母子3人一起躺下將這狹小的空間填滿，雖然簡陋，但卻充滿溫馨。

▲▼嘉義鹿草黃小妹樹下苦讀，考上第一志願嘉義女中，唯一心願「想要書桌」。（圖／東森新聞）

▲黃小妹介紹一家三口平時蝸居的鐵皮屋。（圖／東森新聞）

由於鐵皮屋的空間實在太小，黃媽媽只好在戶外的樹下拉起遮雨棚，當作簡易的露天廚房，每天固定在這裡料理三餐，大樹旁的那張廢棄床墊，就是一家人的餐桌。黃媽媽說，孩子們慢慢長大、進入青春期，都想要有自己的房間，「他們這樣跟我說，我心裡面很酸啊，只能跟孩子說，『好，媽媽再努力、再找個房子給你們搬出去！』

▲▼嘉義鹿草黃小妹樹下苦讀，考上第一志願嘉義女中，唯一心願「想要書桌」。（圖／東森新聞）

▲黃媽媽靠著在果園打零工、每月1萬多元的收入養活姊弟倆。（圖／東森新聞）

對於現在生活最大的心願，黃小妹則靦腆地說，自己沒有太多的願望，唯一想要的就是一張書桌，一張能夠讓她好好讀書、放得下她教科書的書桌。當記者追問「你就想要一個大書桌是不是？這是一個小願望，還有沒有更大一點的？」黃小妹沉吟半晌，俏皮地抬起頭「沒有！」對於未來，黃小妹則說，媽媽平常真的很辛苦，「以後想要當律師，替媽媽分擔家計、買個大房子給她住！」

據悉，有善心人士在了解黃小妹的家境後，已經捐助了6米長的貨櫃屋，黃媽媽得知感動不已，表示已經徵得房東同意，將會把貨櫃屋擺放在鐵皮屋旁，裡面再隔成2個房間，還孩子們都能有自己的空間。

▲▼嘉義鹿草黃小妹樹下苦讀，考上第一志願嘉義女中，唯一心願「想要書桌」。（圖／東森新聞）

▲黃小妹最大的心願就是想要一張書桌。（圖／東森新聞）

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