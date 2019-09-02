後悔簽下志願役！4個月兵「尿遁翻牆」逃出營區　逍遙10天打網咖遭逮

▲林男轉服志願役僅短短4個月不到，即尿遁翻牆逃兵。（示意圖／陸軍司令部）

記者莊智勝／台南報導

年僅21歲的林男在入伍服為期4個月的軍事訓練役後，被幹部說服簽下志願役，並在台南大內營區203旅服役，豈料轉為志願役士兵後，林男卻備感不適應，還因竊盜案件與同袍相處不睦，遂於108年5月4日任性決定逃兵，向幹部謊稱要上廁所後，帶著個人物品翻牆逃離營區。台南地院法官審酌後，依《陸海空軍刑法》「意圖長期脫免職役而離去職役罪」判處林男有期徒刑3月，可易科罰金。

判決書內容指出，林男在108年1月份入伍、服為期4個月的軍事訓練役，但期間卻遭到軍隊幹部勸說，林男便不假思索簽下志願役，並在203旅步一營服役擔任二兵；但隨著踏入軍職生涯的日子漸久，林男逐漸感到不適應，且又因竊盜案件而與同袍相處不睦，林男漸感後悔，並萌生不願繼續服役念頭。

108年5月4日上午8時許，林年藉故向營隊幹部報備上廁所，成功脫隊後立即返回寢室拿取個人物品，並從營區2後側門翻牆逃出。軍中幹部在發現林男不知去向後，立即報請憲兵隊協尋，並於10天後、5月14日晚間近7時在網咖發現林男，當場將其拘提到案。

台南地院法官認為，林男所涉為《陸海空軍刑法》第39條第1項「意圖長期脫免職役而離去職役罪」，但考量林男犯案動機、犯後態度及其智識程度，判處有期徒刑3月，可易科罰金；如若林男5年內故意再犯，將視為累犯，依《刑法》規定加重其刑。

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