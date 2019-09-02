　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

後悔簽下志願役！4個月兵「尿遁翻牆」逃出營區　逍遙10天打網咖遭逮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲林男轉服志願役僅短短4個月不到，即尿遁翻牆逃兵。（示意圖／陸軍司令部）

記者莊智勝／台南報導

年僅21歲的林男在入伍服為期4個月的軍事訓練役後，被幹部說服簽下志願役，並在台南大內營區203旅服役，豈料轉為志願役士兵後，林男卻備感不適應，還因竊盜案件與同袍相處不睦，遂於108年5月4日任性決定逃兵，向幹部謊稱要上廁所後，帶著個人物品翻牆逃離營區。台南地院法官審酌後，依《陸海空軍刑法》「意圖長期脫免職役而離去職役罪」判處林男有期徒刑3月，可易科罰金。

判決書內容指出，林男在108年1月份入伍、服為期4個月的軍事訓練役，但期間卻遭到軍隊幹部勸說，林男便不假思索簽下志願役，並在203旅步一營服役擔任二兵；但隨著踏入軍職生涯的日子漸久，林男逐漸感到不適應，且又因竊盜案件而與同袍相處不睦，林男漸感後悔，並萌生不願繼續服役念頭。

108年5月4日上午8時許，林年藉故向營隊幹部報備上廁所，成功脫隊後立即返回寢室拿取個人物品，並從營區2後側門翻牆逃出。軍中幹部在發現林男不知去向後，立即報請憲兵隊協尋，並於10天後、5月14日晚間近7時在網咖發現林男，當場將其拘提到案。

台南地院法官認為，林男所涉為《陸海空軍刑法》第39條第1項「意圖長期脫免職役而離去職役罪」，但考量林男犯案動機、犯後態度及其智識程度，判處有期徒刑3月，可易科罰金；如若林男5年內故意再犯，將視為累犯，依《刑法》規定加重其刑。

【更多新聞】

►月子中心吹風機吹太久！嬰下半身二度燒傷　護理師：幼兒感受痛苦程度不高

►快訊／景美連鎖KTV清晨爆「流血砍殺」！酒後衝突3人濺血　送醫急救

►LINE群組酸網友「年紀輕輕吃那麼肥」　幫腔男挨告公然侮辱

ET快訊
吳小哲遭凌虐伏筆曝光！他先嗆包龍星：要斷手斷腳來抓我啊
後悔簽下志願役！4個月兵報備上廁所…翻牆逃出營區
2警緝毒…逮18歲女孩「銬在後座輪流X」　鑽漏洞獲5年緩刑
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒店門口凌晨疑傳槍響！服務生嚇躲避　高雄警急追可疑小客車

LINE群組酸網友「年紀輕輕吃那麼肥」　幫腔男挨告公然侮辱

快訊／景美連鎖KTV清晨爆「流血砍殺」！酒後衝突3人濺血　送醫急救

後悔簽下志願役！4個月兵「尿遁翻牆」逃出營區　逍遙10天打網咖遭逮

月子中心吹風機吹太久！嬰下半身二度燒傷　護理師：幼兒感受痛苦程度不高

直擊／髮蠟哥挺吳小哲「67箱雞蛋糕+煙火秀」　號召網友踢館包龍星已進潮州...

自強隧道「2點改制」上路！12小時內「開206件違規」…罰單將公布

高雄彌陀1男遭海浪吞噬！海陸空巡搜救3小時…送醫仍不治

台南安平觀夕平台驚爆菲籍移工集體溺水　警消救起6人1人急救無效身亡

高雄清潔隊招考「擔心3歲兒影響妻成績」　夫衝考場接小孩被拒爆衝突

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

831遊行軒尼詩道警總陷入火海　港警舉槍回擊「壓制示威者」

每人僅100元！「專人到府烤肉」超夯　還吃得到烤乳豬、桶仔雞

酒店門口凌晨疑傳槍響！服務生嚇躲避　高雄警急追可疑小客車

LINE群組酸網友「年紀輕輕吃那麼肥」　幫腔男挨告公然侮辱

快訊／景美連鎖KTV清晨爆「流血砍殺」！酒後衝突3人濺血　送醫急救

後悔簽下志願役！4個月兵「尿遁翻牆」逃出營區　逍遙10天打網咖遭逮

月子中心吹風機吹太久！嬰下半身二度燒傷　護理師：幼兒感受痛苦程度不高

直擊／髮蠟哥挺吳小哲「67箱雞蛋糕+煙火秀」　號召網友踢館包龍星已進潮州...

自強隧道「2點改制」上路！12小時內「開206件違規」…罰單將公布

高雄彌陀1男遭海浪吞噬！海陸空巡搜救3小時…送醫仍不治

台南安平觀夕平台驚爆菲籍移工集體溺水　警消救起6人1人急救無效身亡

高雄清潔隊招考「擔心3歲兒影響妻成績」　夫衝考場接小孩被拒爆衝突

國安局花3300萬買總統座車？　總統府諷媒體：預算書識讀障礙

早餐「暴肥陷阱」　喝1杯即食燕麥片＝吃下1碗半的飯

影／蔡英文大選空、陸軍再進化　「科技戰」成主要戰場

酒店門口凌晨疑傳槍響！服務生嚇躲避　高雄警急追可疑小客車

屏東「單身及婚育租金補貼」9/2起開辦　單身最高補貼2600元

新台幣開盤貶值3分　以31.44元兌1美元開出

小梨渦迷倒買屋客！長腿秘書成仲介店招牌　人生目標「考證照」

柯文哲再添戰力　新任副發言人「墨鏡哥」曾引鄉民肉搜

台股開盤小跌5點　陷10,600點保衛戰

屏東林管處每公斤5元收購小花蔓澤蘭　即日起到10月底止　

睡了「40名高官」一路狂升職...　10年收賄6千萬！校花副市長認罪

社會熱門新聞

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用..

孕妻拒接送醉老公　遭空氣槍連轟

屁孩載女友未戴帽　辱警還動手下..

女檢辦相姦案挨告　小三判決結果..

髮蠟哥挺吳小哲　揪網友踢館包龍..

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘..

怕影響妻考清潔員　夫衝考場接小..

悔簽志願役！4個月兵尿遁逃出營..

人妻拒汪汪送養竟從9樓墜落身亡

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女..

檢舉狂魔鬧宮廟　警上銬現行犯逮..

吹風機吹太久！嬰二度燒傷　護理..

自強隧道改制上路！12小時內開..

即／宜蘭武老坑風景區　5歲男童..

更多熱門

相關新聞

67歲母住院求扶養　3子女打臉

台南市67歲駱姓老婦患有思覺失調症、妄想症以及慢性病，目前仍需住院治療，於是提告向3名子女要求給付每月2萬1000元的扶養費及醫藥費。但3名子女認為，他們從小就是由父親獨力扶養長大，根本沒有受過母親照顧，加上經濟狀況負擔不起，最後獲判不用給付扶養費。

陳沂罵志願役是廢物　挨告不起訴

女友想分手　男友嗆裸照上傳A片網

算命仙推拿「伸內褲按OO」：我學佛…下場揭

單親爸路邊車震小女友　一次就中

關鍵字：

志願役台南地院逃兵

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

好市多中和店將實施新政策　網推爆

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

雞排店打外送員　總部：解除加盟

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

警把18歲女孩銬在後座輪流上　緩刑5年

孕妻拒接送醉老公　遭空氣槍連轟

獨／人夫偷找妹慘染4性病！驚見兒滿頭腫爛

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面