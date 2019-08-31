愛情摩天輪不卡韓！蘇貞昌要看具體計畫：中央一本公平態度幫忙

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜打出的「愛情摩天輪」政策30日召開說明會，28日還喊話中央能跟高雄配合，「不要再卡來卡去」。對此，行政院長蘇貞昌31日受訪時回應，中央一本公平、一本協助鼓勵態度，希望高雄能發展的越來越好。

高市府30日召開「愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會」，邀請陸續表達投資意願的國內外開發商及其他潛在投資者與會，由韓國瑜帶領廠商俯瞰4處可能開發基地，包括高雄港蓬萊碼頭4-8號碼頭、16-18碼頭、21號碼頭，以及第69期重劃區，並有望在2020年開始施工，韓國瑜日前受訪時也說，「非常期待中央能跟高雄配合，不要再卡來卡去。」

面對韓國瑜憂心「卡韓」，蘇貞昌31日受訪時回應，中央鼓勵地方首長堅守崗位，為地方發展努力，應該做的事情中央都會協助，「相關法規、土地各種用途，必須切合實際，所以相關規劃，因為只是聽韓市長選舉時喊，還沒有看到具體資料計畫，如果有，我們都一本公平、一本協助鼓勵的態度，來希望讓高雄發展得更好。」

蘇貞昌說，港區土地寸土寸金，長年以來高雄市府及中央都有計畫進行中，如果韓市長在既有的土地上有什麼規劃，中央固然不知道他要怎麼來做，如果有固體規劃，希望韓市長把相關計畫務實考慮，中央一定一本公平和協助發展的角度來幫忙。