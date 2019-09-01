嘆黑韓太厲害！韓國瑜再出「108字獨木橋比喻」：我們白韓產業鏈也要開始了

記者鄧木卿、戴若涵／彰化報導

高雄市長韓國瑜近日開啟選戰模式，台灣各地跑透透，1日上午抵彰化，要連續參訪8間寺廟，第四站到員林市福寧宮，現場聚集眾多韓粉，不斷高呼「韓國瑜凍蒜」、「台灣安全，人民有錢」！韓國瑜受訪時表示，現在黑韓太厲害，「我們白韓產業鏈也要開始了」！

▲▼韓國瑜抵員林福寧宮，稱黑韓太厲害，白韓產業鏈也要開始了。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

韓國瑜1日赴彰化展開參拜行程，預計將參拜8間廟宇，稍早抵達第4站「員林市福寧宮」，他提到，幾千年來大家到廟裡拜拜都是要祈求「風調雨順，國泰民安」，風調雨順要靠老天爺，國泰民安則是要靠人民手中的神聖選票。韓國瑜強調，「媽祖、神佛在上我不敢亂講話」，希望選民能給他一次機會，他會一心一意為台灣人民打拚。

韓國瑜也讚「庶民賽車」的構想相當不錯。他表示，稍早和彰化縣長王惠美一同參觀一間汽車工廠，他認為該工廠的發展模式有可行性，「是從庶民賽車場開始，一步一步往上墊高」，韓國瑜指出，彰化是全台灣、全世界汽車零件供應最完善的供應圈，各種汽車零件在彰化都很容易找到，而這個市場非常大，可以繁榮彰化。

面對記者提問，如今星期一、三、五都會在網路上直播，是否會將整個選舉氣勢提升？韓國瑜回應，「因為現在黑韓太厲害了，我們百口莫辯、啞巴吃黃蓮，這不是辦法，所以我們覺得黑韓完畢之後，要一個白韓出來，就像黑羊跟白羊在獨木橋上相見，現在是黑韓跟白韓2個在獨木橋見到，你們能黑，我們就能白，你們說謊話，我們就來澄清，所以我們白韓產業鏈也要開始了」。

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