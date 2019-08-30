餐廳滿地血！他怕被開除「拿廚房小刀」狂刺經理頸部　客人全嚇呆

▲ 希達亞特失控狂砍經理。（圖／翻攝自推特／AkuKuper，照片經灰階處理）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼北雅加達日前發生一起驚悚的案件，Pluit Village購物中心裡的餐廳員工和經理發生爭執，竟當場拔刀砍殺，購物中心地板上頓時布滿血跡，其他前往購物的客人也飽受驚嚇。這起案件發生在26日，當時的影片在推特上瘋傳，至今觀看次數已經累積超過93.8萬次。

36歲女性餐廳經理魯馬皮亞（Asela Rumapea）此前曾向上司報告，她被22歲的下屬希達亞特（Dawamul Hidayat）毆打。案發當時，魯馬皮亞和希達亞特發生口角，因為一旦希達亞特打人的案件曝光，他就會被開除。魯馬皮亞一度離開現場，後來重新回到餐廳，試著和希達亞特溝通，沒想到對方突然失控。

Kejadian di Pluit Village. Infonya pekerja berantem. Pekerja supervisor cowo nusuk managernya yg cewe. Serem yah jaman sekarang. pic.twitter.com/PnDsA37G1e — Kuper Aku Tuh (@AkuKuper) August 25, 2019

▲ 影片可能引發不適，請慎入。

希達亞拿起餐廳廚房裡的一把小刀，反覆刺向魯馬皮亞的頸部。不斷流血的魯馬皮亞趕緊跑出餐廳，向民眾求助，現場頓時陷入混亂。網友錄下的影片中可見，購物中心地上有一大灘血，魯馬皮亞則躺在一旁，被3名男子扶起，周圍還有一大批圍觀的人群。

World of Buzz報導，持刀行兇的希達亞特已經被警方拘留，也已經承認犯罪，正等待進一步調查。魯馬皮亞頸部大量出血，傷勢嚴重，被送往醫院接受治療，所幸並無生命危險。