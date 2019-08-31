舢舨故障風浪過大翻覆　海巡迅速出艇救人

▲林姓漁民駕駛舢舨出海作業，因故障失去動力，且浪況不佳翻覆，海巡人員據報迅速出艇救援，成功將落海漁民救起，挽回一條寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊，8月31日中午12時許接獲通報，於高雄市彌陀漁港紅燈塔外約150公尺處，有一漁民駕駛舢舨出海作業，因故障失去動力，且浪況不佳翻覆，海巡人員據報迅速出艇救援，成功將落海漁民救起，挽回一條寶貴生命。

8月31日中午12時許，彌陀安檢所接獲通報後，立即派員攜帶救生裝備前往現場查證，抵達現場後，確認於彌陀漁港外紅燈塔前方約150公尺處有一艘膠筏翻覆，並派遣充氣式救生艇前往現場救援，抵達現場發現海象不佳，且林姓漁民坐在翻覆船筏上載浮載沉，情況危急，隨即由艇上海巡人員拋擲救生圈，先將林姓漁民救起，初步檢查林男意識清楚僅腿部有些許擦傷，身體並無大礙，並將其載運回彌陀漁港安置實施簡易包紮。

經了解林姓漁民於31日清晨5時許出海作業，返港時其舢舨因機械故障失去動力，後續因海象不佳導致翻覆，幸賴海巡人員即時救援，並對海巡人員表達感謝之意，另其翻覆之舢舨已委請當地漁民於下午3時許協助拖帶進港。

南部分署第11岸巡隊表示，：本隊秉持「時間即生命，速度即希望」之精神，立即派員進行救援任務，確保民眾生命安全。在此也提醒民眾，若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118免費報案專線」，將提供各項服務及救助。