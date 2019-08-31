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香港831遊行水炮車噴「藍色水」　留衣服皮膚辨識示威者

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香港0831反送中，警方出動水炮車噴出藍色染料水 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲港示威者向立法會投燃燒彈，警出動水炮車發「藍色水柱」。（圖／記者黃彥傑攝）

本報訊

8.31網民自發遊行中，下午大批示威者在夏慤道聚集，包圍政府總部及立法會作出衝擊行為，包括投擲磚塊、掟燃燒彈等，警方多次施放催淚彈驅散無果，水炮車終出動，在水馬陣內連環開水炮，包括噴射俗稱「顏色水」的藍色染料。警方4日曾在facebook上介紹「顏色水」，聲稱是對人無害的食用染料，有機會會殘留在衣物及皮膚表面，以供警方辨識示威者是否曾在現場。現場所見，夏慤道馬路被顏色水染藍，即使在大雨中亦未能洗走。

根據香港警察facebook在8月4日的「警察快訊」片段中，曾為TVB記者、現任警司的劉肇邦介紹「流動高壓液噴裝置」及「食用顏料」。他指染有顏色的液體俗稱「顏色水」，可利用「流動高壓液噴裝置」或「背負手泵式催淚水劑噴射器」噴射，顏料可加在水中或催淚水劑中。他表示，警方使用顏色水有嚴格規定，會視乎環境及情況，選擇使用不同的裝備。

他又指顏料是食用顏料，對人體無害。如果在示威現場被噴上顏色水，相關顏料有機會殘留在衣服及身體表面，當有需要時，這些顏料可以協助警方辨識當時該人是否在現場。劉又提到，不少海外執法機構亦有購買此類顏料，國際上香港警方不是唯一一個使用這種裝備的警隊。有關裝備已完成測試及相關訓練，有需要時警方會考慮使用。

翻查資料，連月的反對《逃犯條例》修訂的示威活動，今次是警方首度以水炮車發射「顏色水」，其間曾向天噴灑，以及水柱模式。警方曾在2018年試用水炮車的水炮，當時便混入藍色顏料。

水炮車水缸容量為6500公升，車頂左右兩台噴水裝置，有3種噴水模式，分別為花灑式、脈沖式和水注式，每分鐘最少能射出1200公升水。車輛設有一個水箱和催淚溶液儲存裝置，水炮亦可混入催淚煙及顏料，因應行動需要，操作人員可選用噴灑或水柱模式。

本文由《香港01》授權使用

▲▼港示威者向立法會投燃燒彈，警出動水炮車發「藍色水柱」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲港示威者向立法會投燃燒彈，警出動水炮車發「藍色水柱」。（圖／記者黃彥傑攝）

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