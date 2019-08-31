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「卓羅體制」艱困選區立委喬不攏？　卓榮泰：民進黨不是一言堂

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記者陳凱力／新竹報導

民進黨主席卓榮泰早上來到新竹市立委參選人鄭宏輝的競選辦公室參加成立大會，對於媒體詢問某部分艱困選區尚未完成提名、提名使否有「卓羅體制」也做出回應。卓榮泰表示，區域立委的提名或徵召都會在黨中央完成，黨中央也已同時掌握地方的情資，一定會做最後的判斷，只是目前還沒有正式的說明。

▲「卓羅體制」艱困選區立委喬不攏？　卓：民進黨不是一言堂。（圖／記者陳凱力攝）

▲卓榮泰說，「民進黨創黨的習慣是在越小的房間討論會越大聲，但出來的時候就會一致對外，過去如此、現在如此、未來也會如此」。（圖／記者陳凱力攝）

鄭宏輝競選辦公室成立大會後，媒體向卓榮泰詢問「有關民進黨在區域立委艱困選區的提名還未完成，且部分區域蔡總統有意見的情形」，卓榮泰表示，「區域立委的提名或徵召都會在黨中央完成，總統一直都在幫忙也居中協調，像雲林縣，黨中央已同時掌握地方的情資，也會先後來處理，忠實反映地方的政情，一定會做最後的判斷，但目前還沒有正式的說明」。

現場媒體也問到「黨中央對於提名人選是採新人制或議員制，甚至有所謂的卓羅體制」，卓榮泰也回應，「針對各項政策，民進黨從來不是一言堂的政黨，任何討論在黨內都是很正常，民進黨創黨的習慣是在越小的房間討論會越大聲，但出來的時候就會一致對外，過去如此、現在如此、未來也會如此」。

▲「卓羅體制」艱困選區立委喬不攏？　卓：民進黨不是一言堂。（圖／記者陳凱力攝）

▲卓榮泰說，黨中央已同時掌握地方的情資，也會先後來處理，忠實反映地方的政情，一定會做最後的判斷。

卓榮泰在會中表示，民進黨在新竹市的立委提名一開始就是鄭宏輝，現在是鄭宏輝，當選也是鄭宏輝，「支持鄭宏輝、選票不浪費」。更相信鄭宏輝能夠延續柯總召給人溫度的特質，不管是身邊同事或是地方，都充滿溫暖，進入國會，必能跟總召一樣有好的協商能力，為新竹市民爭取最大的權益。

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