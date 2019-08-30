爆民進黨國家資源挹注立委　陳建銘：根本國民黨升級版

▲北市市議員陳建銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著2020腳步接近，不只各黨總統後候選人口水戰打得激烈，區域立委也在地方開始布局捍衛選區。台北市議員陳建銘在臉書上爆料，直指民進黨「根本是無限升級版的國民黨」，竟用政策配合選舉拉抬自家立委，「中央主管機關居然還正式發函要求地方政府派員配合候選人造勢背書，地方政府能不配合嗎？」直言完全喪失行政中立。

陳建銘受訪表示，民進黨立委在地方上各個學校辦課綱說明會，不但辦在學校裡，還動用學校資源要學校幫忙找學生參加，「這完全違反行政中立」；他表示，新課綱的說明會由教育部自己去做說明比較適合，就不會有這種瓜田李下的疑慮。

陳建銘說，中央不只要教育部配合這些立委，甚至還要求市府教育局的官員配合幫立委背書，痛批民進黨口口聲聲要求行政人員要中立，但卻帶頭去做這些事情，實在是不足取，「我們好不容易把國民黨拉下來，結果又來了民進黨這怪物，根本是升級版國民黨」。

「社會大眾應該睜大眼睛去檢視」，陳建銘說，民進黨一天到晚在批判台北市長柯文哲，但柯文哲從頭到尾沒有要選總統，市府很多政策宣導，柯本來就該出席，就算各地有柯粉有時候配合出席活動，這也沒什麼。

陳建銘還問道，這段時間蔡總統不也到處跑？這沒有動用國家資源選舉的疑慮嗎？直指民進黨讓選風越來越敗壞，「立委要求，公務員哪敢不配合？這不是我們所樂見的政治改革結果」。

▼108課綱說明宣傳海報。（圖／翻攝自陳建銘臉書）



