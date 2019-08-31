準玲玲預估一路向西！3縣市大雨警戒　低壓帶下周襲台「雷雨再灌3天」

▲菲東低氣壓對流發展旺盛，預計下周將增強為玲玲颱風。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局持續針對花東、屏東3縣市發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛影響，入夜至31日易有短時強降雨，有局部大雨發生機率，至於菲律賓東邊的熱帶擾動逐漸增強，朝西緩慢移動。預計31日持續有水氣北移，東半部、恆春半島一整天有局部陣雨或雷雨，降雨範圍、雨量稍減。

依據氣象局觀測，30日因太平洋高壓減弱東退，加上滯留鋒面距離北台灣較近，使得天氣不穩定，各地都有雨勢，午後雷陣雨發展旺盛，南部來到豪雨等級，雷達迴波與閃電訊號可見，雷擊發生相當密集，全台都有午後對流發生。至於菲東海面的熱帶擾動逐漸增強成低氣壓，其中的對流發展旺盛，未來預估向西緩慢移動。

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▲▼準玲玲預估一路向西！（圖／翻攝JTWC、中央氣象局）



▲午後雷雨還要下一天，東南部3縣市持續大雨特報。



氣象局預報，31日持續受南方雲系北移影響，東半部及恆春半島一整天有局部短暫陣雨或雷雨，其中東南部及恆春半島有局部較大雨勢發生機率，西半部上午前也有零星降雨，午後有局部短暫雷陣雨，預計降雨範圍、雨量都稍減，但仍對花蓮、台東、屏東3縣市發布大雨特報。

吳德榮在《三立準氣象》預報，依據衛星雲圖清楚可見，呂宋島附近有一個旋轉雲系，日本定義為低氣壓，根據電腦模擬預測，認為低氣壓未來將跨過呂宋島北端，進入南海，9月2日、3日（下周二、三）可能變成今年第13號颱風玲玲， 4日（下周四）到海南島南邊將迴轉，主要影響海南島廣東一帶。

吳德榮指出，台灣因水氣多，天氣變得不穩定，出現很強的對流，31日午後依舊還是有強對流，有局部較強劇烈天氣出現機率，但偏在山區，部分平地受影響，北部平地降雨相對降低，下周水氣減少，將回到炎熱天氣，到了9月4日水氣又增加，回到午後局部雨的天氣。

氣象局預報，9月1日南方雲系北移，東半部地區及恆春半島仍有短暫陣雨或雷雨，其中在台東及恆春半島有較大雨勢發生機率，西半部上半天多雲，午後也有局部短暫雷陣雨；2、3日水氣減少，東部、東南部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，4日（下周三）開始連3天受低壓帶影響，天氣再度轉趨不穩定，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

▼午後對流發展旺盛，全台都有雨勢。（圖／中央氣象局）

