民眾欲匯款150萬元卻一問三不知　行員機警成功阻詐

▲台南市長黃偉哲，在8月治安會報，公開表揚7月份攔阻詐騙有功人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1名毛姓男子接獲「假投資真詐財」詐騙，前往銀行要將所有存款150萬元匯給對方來資獲利，行員關懷提問，毛男一問三不知，警方據報火速趕抵現場，詳細說明苦勸，終讓毛男了解遭到詐騙，避免150萬元損失。

警方說，該名毛姓男子至第一銀行麻豆分行欲申請解除保單契約，楊姓行員告知毛男該保單為去年年底剛成立，若現在解除契約會立即損失新台幣15萬元，毛男思考後又問行員個人信用借款的話，可借款額度有多少，行員立即驚覺有異，馬上給予關懷提問，毛男告知行員近期接獲久未聯繫的友人電話，該友人靠著投資已經提早退休，「好康道相報」要介紹一高獲利投資美金的方案給他，且該友人要毛男匯款至指定帳戶再協助他轉美金投資。

行員聽完後提問毛男：「你了解要投資的公司嗎？」、「投資內容你是否清楚？」、「你本就有外幣存款帳戶，為何還需透過友人仲介匯款投資？」，一問之下毛姓男子愣住無法詳細回答，只說友人亦是投資該方案而獲利豐沃，欲將現有存款、申請信用借貸及解約保單後的款項（共約150萬元）交由友人協助投資，經行員及轄區警方迅速到場了解後苦口婆心勸阻，告知毛男此為詐騙集團慣用的詐騙手法，毛男才頓時醒悟險遭受騙，連忙向行員及警方道謝。

▲黃偉哲市長頒獎表揚阻詐150萬元的第一銀行麻豆分行楊育銘。

台南市長黃偉哲，8月27日下午在8月治安會報，公開表揚7月份攔阻詐騙有功人員，本次受獎者計有玉山銀行、渣打銀行、中國信託、第一銀行、中華郵政、台新銀行、下營區農會、京城銀行及萊爾富、OK超商、全家超商、統一超商及燦坤3C等行員業者共48人，這群防詐小天使積極協助警方通報攔阻詐騙，7月份警民合作成功阻詐46件、攔阻詐騙款項逾新台幣458萬元，成功守護市民財產，獲黃偉哲市長親自頒發獎座及獎金，更親自撰寫感謝信函至其攔阻有功者總行高層致以謝意。

台南市警局呼籲民眾，投資理財皆有風險，並沒有沒有穩賺不賠的投資！ 若對方宣稱穩賺不賠，報酬又明顯不合理的標的，即為假投資真吸金的警訊，都是詐騙花招！民眾若遇到類似穩賺不賠的高額獲利投資標的，應詳加思考並提高警覺，或撥打「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免被騙。