婦家中留遺書「要去跳橋」　海面搜尋20多小時仍未找到

▲第五岸巡隊東港安檢所會同東港消防分隊、屏東海上救難協會等單位在進德大橋下搜尋婦人。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣楊姓婦人21日在家留下遺書，揚言到東港鎮進德大橋生輕生，海巡署東港安檢所人員會同消防分隊、救難單位展開搜救，23日上午仍在全力搜尋，迄未發現她的行蹤。

海巡署南部分署第五岸巡隊東港安檢所於22日早上10時，接獲一林姓女子報案，指她接獲母親的友人連絡，指其母親於家中留下遺書後，疑似至東港進德大橋旁河堤跳水尋短，她遍尋不著，擔心母親安危，請求派員搜救。

東港安檢所於接獲報案後，立即調動東港地區海巡人員，會同屏東縣消防局東港消防分隊、屏東海上救難協會等單位至通報地點投入搜尋行列，經一天多來的搜尋，僅在河堤上找到該婦人所遺留鞋子及家中鑰匙，但仍未找到她的行蹤，目前仍未有所發現，並呼籲周遭水域的船隻幫忙協尋。

第五岸巡隊表示，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關，請珍惜生命再給自己一次機會，且適時關懷身邊家人及朋友，籲請民眾如於港區或海邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡「118服務專線」，海巡署將立即派員協助。

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