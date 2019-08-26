網路交友10天就要求匯款　永康行員扮「守門員」報警阻詐！

▲永康分局副分局長章振國及永康派出所所長邱緯賓代表分局，前往頒發感謝狀，感謝行員們積極協助保住市民財產安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

兆豐國際商業銀行永康分行受理吳姓民眾匯款，主動關懷提問，成功攔阻民眾免於受騙，永康分局副分局長章振國及永康派出所所長邱緯賓代表分局，前往頒發感謝狀，感謝行員們積極協助保住市民財產安全。

8月19日，永康區吳姓女子自稱透過朋友介紹認識一名英國籍男子，雙方透過網路交往10天，英國男謊騙自己單身在阿富汗當軍官，想要找個可靠的人幫他代為保管退休金，吳女不疑有他而答應。但該男子自稱寄出包裹後，卻說該包裹卡在海關，需吳女幫忙匯款「保險費」、「手續費」及「運費」，總計美金2000元至海外銀行，才能順利入關。

吳女聽後半信半疑地前往銀行欲匯款至指定帳戶，受理的許姓行員察覺有異，主動關懷提問，並向警方報案。永康分局永康派出所員警趕赴現場，了解後研判是「假交友真詐財」詐騙手法，苦口婆心的努力勸說，舉國外軍官愛情詐騙案例向吳女詳細說明，吳女聽後也認同，決定放棄匯款。轄區銀行再次協助警方成功阻詐，金額換算成新台幣約6萬元，警方前往致謝。

永康分局呼籲，民眾若遇陌生人要求加入通訊軟體當朋友時，勿在聊天間透露太多個人訊息，若交往時間尚短就提出結婚或金錢要求，應提高警覺，切勿輕允，若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。