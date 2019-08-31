影／狙殺畫面曝光！18歲男地鐵持刀挾持正妹　特警「槍藏胯下」一槍擊斃

實習記者賴韻如／綜合報導

大陸於本月9日發生一起人質挾持事件。一名男子於廣西南寧地鐵1號線內，持刀挾持一名年輕女子，經過警方反覆勸說數次仍然無效，最後只好出動一名便衣特警，一槍將嫌犯擊斃。廣西南寧警方於昨（30）日公開驚悚的狙殺畫面，也立即在網路上引起熱議。

據《中新網》報導，一名18歲的男子當天突然持著刀，威脅一名站在自動售票區的年輕女子，隨後便左手環抱著人質，將其帶到牆角，且情緒非常激動，多次揚言要傷害人質。警方接獲通報後立即封鎖現場，並開始試圖對嫌犯進行勸說，但他卻始終不願意配合，反而向警方提出必須先給他槍枝等無理要求。

▲歹徒持刀威脅一名年輕女子，並挾持到車站內一處牆角。（圖／翻攝自YouTube）

警方透露，「當時嫌犯呈現坐姿躲在人質身後，頭部只露出10公分左右，且不停搖晃，如果打擊到他的手部、肩部或是其他部位，不僅有可能會傷害到人質，還有可能讓嫌犯增加犯案機會，所以為了保障人質安全，必須將嫌犯一槍擊斃。」警方最後因為擔心人質受到生命威脅，決定出動特警。

從影片中可以看到，當時特警一大隊大隊長曾浩穿著便服，攜帶著7.62mm高精度狙擊步槍進入地鐵站內，選定了距離嫌犯約60公尺外的最佳狙擊位置，隨後將槍口架在一名躲在角落的員警的胯下，趴在地上瞄準嫌犯，接著當場開槍將挾持犯一槍擊斃。據悉，嫌犯當時身體瞬間倒向牆角邊的地板上，手持的刀也掉在地上，人質則毫髮無傷，順利獲救。

▲特警將槍口架在這名員警的胯下，隨後直接瞄準歹徒，當場開槍將歹徒一槍斃命。（圖／翻攝自《中新網》）