「火爆水蛙」驚人火力清單出爐！暗藏2長11短+9炸彈　黑市價高達600萬元

▲嘉義民雄30日爆發槍擊事件，事後警方從犯嫌的住所、機車內起出大量槍械。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉30日發生一起槍擊事件！位於建國路二段吳鳳科大附近巷弄內一處民宅，上午8時30分左右多聲槍響傳出，持槍客更持長槍挾持一名人質。警方獲報後，立即啟動快打部隊，並調派霹靂小組幹員到場處理。警匪對峙逾5小時，擁有強大火力的陳姓犯嫌「水蛙」才終於投降。

還原整起事件發生原因，綽號「水蛙」的陳姓犯嫌懷疑警方在他租屋處外查訪行蹤，所以連開數槍並投擲爆裂物要阻止警方進入，期間還挾持住在1樓的房客，長達30分鐘。

警方獲報後，隨即在周邊拉起封鎖線，並部屬火力，就可能逃逸的路線全面包圍，期間1樓房客趁亂逃出，現場霹靂小組幹員則緊盯情況，等待適合時機攻堅，刑警大隊、防爆小組也到場救援。

▲這起事件出動共108名警力到場。（圖／記者翁伊森翻攝）

警匪雙方對峙約5小時期間，警方不斷心戰喊話，表示「好好說，我們不會對你怎樣」，並找來陳嫌友人勸說，他才終於棄械投降。據悉，警方此次行動民雄分局派出警力71人，警察局派出刑大15名、霹靂小組6名、鑑識人員8名，刑事局則派出8人，共計108名警力。

事後警方查獲長槍2把（黑市市值200萬）、短槍11把（黑市市值330萬）、子彈178顆、霰彈47顆、制式煙霧彈1顆、土製爆裂物9個，總市值約600萬元。

另外，陳姓犯嫌也被查出有毒品槍砲、殺人未遂、組織犯罪，身上還有4條案件仍在通緝中，而更令人驚訝的是，他正是今年跨年夜在彰化秀水持槍猛開50多槍的嫌犯，但當時他逃逸無蹤，彰化刑大更確定事發當時就鎖定犯嫌，然而，他行徑相當狡猾，在嘉義及台南等地躲避警方查緝，而最後終在嘉義民雄這起槍擊案件落網，結束這場驚魂記。

▲▼警方從犯嫌住處起出大量槍砲彈藥，黑市市值約600萬元。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

【更多新聞】

歹徒投降！嘉義槍擊案他與警對峙「5小時」 丟出黑袋子+長槍



嘉義槍擊案！他遭「挾持30mins」 連滾帶爬逃出...還原現場：他用步槍壓我



嘉義槍擊案！匪徒持長槍猛轟 怒嗆「同歸於盡」...人質混亂中逃出