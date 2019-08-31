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高雄人注意！三民、鳳山等6個行政區9月1日停水12小時

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▲利奇馬颱風來勢洶洶，北水局進行石門水庫調節性放水。（圖／北水局提供）

▲高雄六個行政區1日將停水3小時。（示意圖／北水局提供）

記者洪正達／高雄報導

高雄停水了！水公司澄清湖場9月1日將進行高低壓電器設備檢驗，屆時鳳山、三民、仁武、前鎮、苓雅、鳳山等6區將停水12小時，水公司呼籲民眾提早儲水備用。

水公司表示，這次的高低壓電氣設備檢驗關係到公眾安全，維持淨水廠的淨水功能並降低危安事故發生，辦理「108年度澄清湖廠高低壓設備電氣檢驗」等例行性檢修，確保民眾用水權益。

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第七處也說，停水的影響範圍包含6個行政區，時間將從1日的早上9點到晚上9點，停水區域包含苓雅區建軍里、文昌里、衛武里、正義里、正心里、正大里、五福里、五權里、民主里、正言里，以及三民區本上里、本揚里、本安里、本元里，其次還有鳳山區武慶里、武漢里、新強里（國道以西）、忠義里、中和里、新武里，鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里，仁武區拷潭里，前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、忠孝里，合計影響9240戶。

水壓降地區域除三民區除了本上里、本揚里、本安里、本元里以外地區，以及鳳山協和里、文衡里、赤山地區、鎮西里，苓雅區福西里、永康里、福南里；大樓週邊住戶因水壓降低，用水尖峰時會短暫無水、管線末端及高地區可能無水。合計水壓降低戶數為8316戶。

水公司呼籲，為因應停水請民眾提前6小時進行儲水，且應避免在大量停水前，容易造成管水末端用戶無水可用，並應關閉抽水機電源。

▲▼ 停水一覽表 。（圖／記者洪正達製作）

▲停水區域一覽表。（圖／記者洪正達製作）

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