快儲水！澄清湖水廠進行電器檢驗　高雄6區將停水12小時...影響1萬7千戶

▲高雄澄清湖廠將進行電器檢驗，預計停水12小時，共1萬7千戶受影響。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／高雄報導

台灣自來水公司第七區管理澄清湖廠為落實電氣設備安全及預防管理，將對澄清湖廠進行高低壓電器檢驗，以維持淨水效能，並且降低危安事件的發生機率，將針對高雄三民等6區，於9月1日上午9時起停水12小時，總計約有1萬7000多戶受到影響，也提醒民眾提早儲水備用。

台水表示，淨水場電力設備的用電檢測攸關公眾的安全，因此為了落實澄清湖廠電氣設備的安全及預防性管理，並且維持淨水的效能以及有效降低危安事件發生的機率，將對澄清湖廠進行高低壓設備電氣檢驗。

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9月1日共有6區將從上午9時至21時共停水12小時，停水範圍包括三民區本上里、本揚里、本安里、本元里、鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里、仁武區拷潭里、前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、忠孝里。

另外，還有苓雅區建軍里、文昌里、衛武里、正義里、正心里、正大里、五福里、五權里、民主里、正言里、鳳山區武慶里、武漢里、新強里(國道以西)、忠義里、中和里、新武里等里，共影響9040戶。

此外，降低水壓的地區則為，三民區除本上里、本揚里、本安里、本元里以外地區，鳳山區協和里、文衡里、赤山地區、鎮西里、苓雅區福西里、永康里、福南里等，共影響8316戶，總計共影響1萬7000多戶，也提醒民眾盡早儲水，並節約用水。