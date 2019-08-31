搜捕反送中人士當天　港府發表「珍惜香港這個家」宣傳片

▲香港政府新聞處發佈影片《珍惜香港 這個家》。（圖／翻攝自Facebook／林鄭月娥 Carrie Lam）

記者馬叔安／綜合報導

繼香港警方於30日大動作拘捕「反送中」相關人士，港府新聞處則於同一天發佈影片《珍惜香港 這個家》，以溫馨柔美的配樂與畫面，呈現香港市民一整天的各種生活細節。影片結尾搭配粵語旁白，「這個家，以我們每一個香港人的努力而建立。」香港特首林鄭月娥也在臉書轉載該影片。

▲影片中呈現香港街景。（圖／翻攝自Facebook／林鄭月娥 Carrie Lam）

在影片中，依次呈現了香港公車、居民住家、馬路交通、飯館餐廳和街景等香港城市中的風光，搭配一整天的時間邏輯，以寫實、平和的剪輯手法，展現各行各業中的香港市民一天的生活作息。全長1分鐘的影片中，沒有高分貝的聲響與激烈的畫面，也並沒有提到任何具體的時事或活動。

▲影片採取溫馨平和的風格。（圖／翻攝自Facebook／林鄭月娥 Carrie Lam）

就在影片發佈的同一天，香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭，因涉嫌於6月21日煽惑他人包圍灣仔警察總部，相繼被捕，下午庭審過後，兩人均獲准保釋。此外，香港警方當日一天內連續拘捕8人，其中3名為立法委員議員，其中議會陣線區諾軒因涉嫌襲警、阻差辦公，當晚遭警方逮捕，公民黨譚文豪、熱血公民鄭松泰當天也相繼被捕。

▲影片時長1分鐘。（圖／翻攝自Facebook／林鄭月娥 Carrie Lam）

香港特首林鄭月娥28日出席「慶祝中華人民共和國成立70周年---開國元勛朱德總司令（香港）大型展覽」開幕典禮時表示，面對目前的暴力升級、激進示威者的大規模破壞行動，我們必須堅定信心，擔當「一國兩制」的捍衞者，以法治止暴制亂，盡快讓香港社會回復平靜。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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