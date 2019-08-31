預測下午出現混亂情況！　港警今早發簡訊「呼籲市民注意安全」

▲網民發起「為香港罪人祈禱」大遊行。（圖／翻攝臉書「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港民間人權陣線聯盟（民陣）原定31日舉行「831再集結」遭警方發出反對通知書，且隨後上訴被駁回，民陣召集人岑子杰宣布取消該遊行。不過，由於網路上仍有網民發起「行街」及宗教遊行等活動，警方今早10時左右發出簡訊，呼籲市民們注意安全。

綜合港媒報導，民陣雖然已取消今日的「831再集結」活動，但網路上仍傳出有2項大遊行，一項是網民所發起「為香港罪人祈禱」大遊行，由灣仔修頓球場遊行至禮賓府；另一項則是擁有81.7萬觀眾的YouTuber聲稱要在港島多區舉辦「見面會」。

對此，港警今傳簡訊給市民，稱預測今日下午港島區有公眾活動，以至於造成混亂情況，因此呼籲大家注意自身安全，並且留意警方新聞公布及社群媒體的最新消息。同時，港鐵今早也宣布，下午1時半起，港島綫西營盤站將會關閉，列車也不停西營盤站，呼籲乘客提早計畫行程或使用其他交通工具。

▲警方今早傳簡訊，提醒民眾注意安全。（圖／翻攝自明報）

據悉，「為香港罪人祈禱」遊行先於灣仔修頓球場集合，之後再沿軒尼詩道、金鐘道、花園道遊行至上亞厘畢道，途經循道衛理香港堂、灣仔警察總部、聖約翰座堂對開的花園道及禮賓府時，示威者將停留，並進行讀經和唱聖詩。據悉，該活動並無申請不反對通知書，警員在聚集期間還舉起黃旗，引起現場市民不滿。

此外，為了應付今日可能會發生的示威衝突情況，香港警方部署三千警力於中西環會駐重兵布防，另外，於上周日25日首次出動的「水炮車」今日將會再次出動。