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831前拘捕黃之鋒等社運人士　陸委會呼籲港府「保持克制」

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▲香港眾志祕書長黃之鋒前往立法會外，要求林鄭月娥下台。（圖／路透）

▲香港眾志祕書長黃之鋒日前在香港立法會外，要求林鄭月娥下台。（圖／路透）

記者曾俊豪／台北報導

香港多名社運人士今（30日）陸續遭到警方逮捕，雖多人訊後獲得交保，仍引起各界關注。陸委會晚間發表聲明，呼籲中共及港府保持克制，以和解取代拘捕，以對話取代鎮壓，換位思考、寬容互諒，方有助尋得當前紛爭的解套方案。文中並強調，政府關心香港自由民主，但不介入干預香港事務。

陸委會指出，今年6月以來，港府已拘捕逾900名「反送中」示威者，近日又大肆逮捕社運人士，「強硬的打壓與箝制，無法撲滅抗爭的烽煙，只會激化民眾的怒火。」

陸委會表示，希望各方放下手中有形、無形的武器，理性溝通、解開癥結；也敦促中共及港府落實對港人民主自由之承諾與保障，方有助香港社會揮別陰霾、回歸平靜。

陸委會強調，政府關心香港自由民主，但不介入干預香港事務。呼籲中共及港府保持克制，以和解取代拘捕，以對話取代鎮壓，換位思考、寬容互諒，方有助尋得當前紛爭的解套方案。

▲▼黃之鋒、周庭30上午接連被捕。（圖／翻攝自黃之鋒、周庭臉書粉專）

▲黃之鋒、周庭30日上午接連被捕。（圖／翻攝自黃之鋒、周庭臉書粉專）

香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭因涉嫌於6月21日煽惑他人包圍灣仔警察總部，30日相繼被捕，下午庭審過後，兩人均獲准保釋，但之後需每週兩次到警署報到，除了法庭批准的日子外不得離港、須守宵禁令及不再進入案發地點。

對此，港島總區指揮官郭柏聰、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月也在下午會見傳媒。

被問到警方是否刻意於831前作大規模、高調拘捕，謝振中回應，拘捕時間不受任何調查影響，當警方有足夠證據，便會拘捕，今日的拘捕無任何暗示，希望公眾不會被轉移視線，「當有人犯法，警方會將他繩之於法，警方只是執法。

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