陸「六大銀行」吸金力超狂！　日賺150億不良貸款率齊降

▲中國銀行上半年實現營業收入2767億元人民幣。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國有六大銀行近日公佈了今年的半年報，分別為工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行以及郵儲銀行，實現歸屬於股東的淨利潤總計6377.44億元（人民幣，下同，約新台幣2.8兆），日賺35.23億元（約新台幣150億元），賺錢能力進一步提升。從資產品質上看，相比去年末，六大銀行均實現了不良貸款率的下降。

根據《澎湃新聞》報導，「宇宙第一大行」工商銀行上半年的賺錢能力有增無減，依舊遙遙領先於其他上市公司和同業，實現歸屬該行股東的淨利潤1679.31億元，日賺9.278億元（約新台幣40億元）。郵儲銀行的賺錢能力則排在末位，上半年實現歸屬該行股東的淨利潤373.81億元。

▼位於上海的工商銀行ICB 。（圖／CFP）

不過，從賺錢能力的增長勢頭看，郵儲銀行就排在第一，中國銀行位列最後。剛剛加入國有大行隊伍的郵儲銀行，上半年淨利潤增速較2018年全年大幅回升，淨利潤增速達14.94%，成為惟一增速是雙位數的國有大型銀行。

值得一提的是，相較2018年末，六大行在資產規模上有了變化，工行穩居第一，距離突破30兆僅一步之遙，建行緊隨其後，農行和中行排在第三和第四位，郵儲銀行資產規模超過交行，成為第五大銀行。

從資產品質上看，相比去年末，六大銀行今年均實現了不良貸款率的下降。其中，改善最為明顯的是農行，不良貸款率從去年末的1.59%，下降至今年6月末的1.43%，而郵儲銀行的不良貸款率最低，截至6月末僅為0.82%，不良率最高的則是工商銀行，達到1.48%。農業銀行是惟一實現「不良雙降」（不良貸款餘額和不良貸款率）的六大銀行，其餘五家在上半年不良貸款餘額上升，不良貸款率下降。