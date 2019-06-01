證件OUT！　大陸首間5G無人銀行「刷臉」辦業務

▲中國銀行「5G智慧+生活館」31日在北京正式營業。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

中國銀行「5G智慧+生活館」31日在北京正式營業，生活館內採用影像識別、大數據、人工智慧、AR技術等新科技結合5G訊號，成為業內首間「5G無人銀行」實體店。中國銀行副行長吳富林表示，在5G網路環境下，客戶無需工作人員協助，「透過『刷臉』等方式辦理業務，不用再攜帶身份證和銀行卡」。

▲智慧館用運5G技術實時掌握客戶辦理業務流程。（圖／翻攝新浪科技）

吳富林提到，「5G智慧+生活館」詮釋了中國銀行對金融未來的預見，是傳統銀行營業點向場景金融、生態金融、生活金融轉型的探索；搭建5G網路平台，運用於全球專家連線、遠端客服等場景中，各項智慧化功能將改變人們的金融生活。

▲5G智慧+生活館內可透過AR技術，體驗貴金屬穿戴效果。（圖／翻攝北京日報）

《新浪財經》報導，中行5G智慧+生活館設置結緣奧運、數位管家、智慧服務、城市名片、跨境金融、尊享服務、邂逅生活等七個區域，引入無人全自助智慧服務。此外，該營業廳還融入生活元素，想要購買珠寶首飾，在生活館可以AR試穿，；想要休閒放鬆，可以體驗拉花咖啡等。

▲客戶藉由人臉識別，即時與全球業務專家連線。（圖／翻攝北京日報）

《北京日報》指出，「2019北京5G產業與金融發展論壇」上曾公布，首批5G無人銀行將落地東城、西城、朝陽、海澱和通州五區，市民除了能辦貸款，還可繳納煤水電氣費，建設銀行近日表示，今年6月底前，將有首批三家「5G科技無人銀行」開門迎客。

