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霸凌真實心聲　綠玫瑰：家庭的陪伴與教育才是關鍵！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

面對校園霸凌層出不窮，除了引起社會指責聲浪外，最害怕的就是我們這群有小孩的爸爸媽媽，不但怕自己的小孩被霸凌，也不曉得如何阻止孩子成為加害者，在親子的世界裡，我們常聽人家分享「怎樣不被霸凌」，但這篇我想從兩邊的養成角度做交流。

大部分被霸凌的人，多是性格內向、患有先天疾病、家庭遭遇變故等弱勢族群，這些孩子在成長過程中，本來就比較困難，碰到這些冷嘲熱諷，自然會產生比較早熟的態度，這些進程大致是：一開始，只是「不想解釋」，面對同學的嘲笑，「不願意計較」，當壓迫的勢力變大了，求助於師長跟父母，大都和解「不追究」，但那些和解根本是假的！哭給別人看的！若自己「不強硬」起來反抗，這種過度的惡作劇行為，只能等畢業才可以脫離。

弔詭的是，當被問到為什麼霸凌別人？加害者的反應多是「大家都討厭他啊，他很噁心，他很髒、很壞。」但問到什麼事情噁心？什麼行為很髒？加害者常不自覺停頓數秒，或是支支吾吾講不出什麼真實案例，那是因為霸凌行為的產生，並不見得是受害者犯了什麼滔天大罪被討厭，霸凌本質上就是一群「情節不一的惡霸，不停地透過傷害別人，來爭取自己在團體中的認同感。」

但我們的社會，依然普遍存在著檢討受害者的言論，拿報告師長來說吧，被霸凌的那方，一定聽過這些擁有仲裁權力的大人，為了避免糾紛而做的「好心勸告」，他們要你反躬自省：「是不是做了什麼，人家才會討厭你？不然為什麼班上那麼多人，他們只對付你？」嘿，霸凌不是這麼直線的因果關係好嗎？

會以霸凌他人為樂的孩子，其實內心充滿了不安全感，害怕自己落單、無人陪伴，也不懂得尊重其他不同個性的同儕，所以才會為了獲取別人的認同，而欺負這些比較有邊緣可能的同學，這點大人要負很大的責任，尤其華人世界特別喜歡熱鬧，若不參加集體聚會，或逢迎長輩言論，就會被扣上「不合群」的大帽子，其實，獨來獨往有什麼錯？人性百百款，我喜歡安靜觀察世界的自己，不行嗎？

不要跟我辯「孩子還小，懂什麼霸凌？」霸凌本來就不是學習項目，而是指小團體衍生出來的情緒與行為，幼稚園的孩子就會因為親疏遠近，跟同學說「你不要跟他玩！」或是「你不可以參加！」對，小小孩是不懂這「被稱為」霸凌，但他們正在做出欺負人的舉止，這就是霸凌行為！阻止霸凌，必須從小做起，若是握有仲裁權的一方想息事寧人，這些事就會成為被害者永遠的傷口。

我從小內向安靜、身體不好，加上30年前父母離婚可是大新聞，從小三開始，受到同學的冷淡後，就一直獨來獨往，上中學以後，我的同學都是名門顯貴，這件事情變得很嚴重，做報告的時候，沒人跟我同組，永遠只能被老師安排組別，接收我的那組同學，就像聖母瑪利亞一樣，替老師解決了麻煩，其中有個矮矮的小男生，講話特別尖酸刻薄、常惹同學討厭，活像個小官僚，或許就如前面所說，希望爭取認同感吧，就轉而針對我，只要輪到他值日，什麼苦力都找我做，更可惡的是，他還真的因此在班上地位上升一點，跟在大哥旁邊當小嘍囉。

我們學校的課程到國三上就全部結束了，剩下的時間就是不斷針對聯考做複習，那時候家裡安排我去外面上全日衝刺班，最後幾週才回學校整理，記得很清楚，那一天只上到中午，我汗皰疹復發，手整個爛的，卻被他安排擦櫃子，沒關係，不想解釋，我擦！

一個個仔細地擦，擦到滿身大汗，趕緊去找他檢查，卻被一次次挑剔：「妳
給我重擦！」眼見放學已經半小時，擔心家裡會亂懷疑，我說：「已經很努力擦了。」小官僚擺臉：「我叫妳擦就是擦！」我立馬舉起手上的髒抹布往他臉上丟，拿了書包就走，這件事情到現在超過20年，但我從來沒有後悔過，只認為自己反抗得太晚！

正因為知道霸凌的可怕與無助，於是在孩子進入團體生活後，便時時提醒她要換位思考，DAHLIA小班進幼稚園的時候，因為是新生，而被全班排擠，當時我花了很多時間，去排解她的情緒，不但跟老師反映，還趁校外教學，多跟其他孩子互動，現在她大班了，班上有個新轉來的女孩子，也被其他同學來個相應不理，但DAHLIA記得當時自己被欺負的樣子，主動拉近她與同學的距離，要自己的好姊妹「照顧新同學，大家一起玩。」

同理心是需要被培養的！孩子小的時候，性格、觀念、處事態度都尚未成型，正因此，在她不對的時候，我更是勤教嚴管，DAHLIA曾經在遊戲區，一個不開心就拿軟球丟向小朋友，當下我讓她站好，用同樣的方式，把球丟向她，她立刻大哭，我問她：「妳喜歡被這樣對待嗎？」她邊哭邊回：「不喜歡。」我：「那以後還要這樣做嗎？」「不會了！」我告誡她記住受害者的感覺，達成共識後，馬上帶孩子跟對方道歉，這種做法或許嚴厲，但不教是不行的，重點是怎麼讓孩子學到同理，而不是單純處罰。

不管是霸凌別人還是被霸凌，家長都不應該用輕率的方式處理，我觀察到，尤其指霸凌者的父母，不是工作過於忙碌，就是只知道傳宗接代，所謂「只會生、不會教」，孩子長期被家人忽略，導致心靈層面無法被滿足，轉往小團體，用乖張的行為來爭取存在感，誰都不能保證孩子日後會長成什麼樣子，但很多不該發生的災難，都是當初的漫不經心、馬虎行事造成的！

所以，親愛的家長們，除了監督霸凌事件的後續處理外，一定要從現在就開始教育孩子、陪伴孩子，讓他們擁有堅強的自尊、勇敢的判斷、溫柔的內心，才不會輕易為了爭取同儕認同，而走上施暴不歸路，也擁有更多力量，對霸凌做出正面迎擊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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