黃敏惠出席嘉義市里長座談　恢復1999提升民眾服務

▲黃敏惠出席里長座談。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府12日於市府8樓舉辦東區里長座談會，市長黃敏惠帶領市府22個局處及區公所人員出席，傾聽基層里長建議，研商解決辦法。黃敏惠感謝里長與市府齊心，做一個有溫度的戰鬥團隊，強調未來將恢復1999，讓民眾能夠有一個更快速、快捷地解決問題的管道。

▲黃敏惠出席里長座談，承諾將恢復1999民眾熱線。（圖／記者翁伊森翻攝）



黃敏惠表示，嘉義市幅員不大，但里長在各里扮演重要角色，是市政團隊為民服務工作中，非常重要的第一線人員。相信透過東西區里長座談會、更多溝通聯誼，更了解各里需要。



黃敏惠強調，座談會不僅傳達、說明市府各項新政策作為，里長們也在各方面踴躍提出各項寶貴建議，讓她深刻感受到，民眾需要一個更有效率的聯繫平台。過去1999曾發揮很大效益，今年感謝議會支持，市府將再度編列預算，希望可以把1999再建立起來，讓人民的問題能得到即時回復。

▲嘉義市東區里長座談。（圖／記者翁伊森翻攝）



座談會東區共有35提案，以路面鋪設為大宗，開闢巷道、排水設施改善、交通號誌增設等有關生活環境品質改善及提升皆為關注焦點。現場並有多位里長踴躍發言，針對公園設施等不同議題提供建言。市府團隊一一回覆，所有案件後續都將由智慧科技處列管追蹤，全力配合各里需要，一起解決問題。



智慧科技處長郭軒志首先簡報市府施政主軸及願景，同時報告各項市政榮耀。2019年《遠見》縣市總體競爭力評比中，嘉義市全台總排名第五，在六都以外獲得全國第三名肯定，尤其是「教育與文化」，以嘉義市最為風光，由去年第14名一躍為季軍，六都以外全台第一；而《遠見》每年6月發表「縣市長施政滿意度調查」，黃敏惠甫上任，即獲得4.5顆星的肯定。



民政處強調，市府相當重視里長在市政推動中所扮演的角色功能，相信在市政團隊的努力及里長支持下，將讓政策更有感、施政更貼心，一起拚經濟，將城市推向幸福，打造西部走廊消費新都心！