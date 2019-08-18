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味全龍回來了！　黃敏惠參加斗六球場開訓典禮爭取雙主場

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▲▼ 黃敏惠參加味全龍斗六開訓。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠參加味全龍斗六開訓。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

解散20年的味全龍職棒隊今年宣布大復活回歸中華職棒，正式成為中職第五隊並於雲林縣斗六棒球場正式開訓，嘉義市長黃敏惠特別前往，與頂新和德文教基金會董事長魏應充一同擔任「老龍新龍趣味對抗賽」開球貴賓，揭開味全龍「與龍共舞」系列活動序幕。

▲▼ 黃敏惠參加味全龍斗六開訓。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠參加味全龍斗六開訓，擔任「老龍新龍趣味對抗賽」打擊手。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，特別來到斗六球場為「老龍新龍趣味對抗賽」開球，看到所有球迷都回來，滿滿的球迷還有精彩的比賽，這就是運動最感人的地方，也是市政府積極推動的。期待味全龍到嘉義市，讓我們再次看到尖叫加油聲、滿滿的人潮、歡樂與永不放棄的運動精神。

魏應充表示，感謝黃敏惠與嘉義市的大小球員一起來到味全龍與龍共舞開訓典禮，深刻的感受到黃敏惠與市府團隊，對於棒球的投入很深，更有滿滿熱愛，未來無論在職業棒球與基層棒球，都希望跟嘉義市有很好的結合。

嘉義市政府積極籌備改善市立棒球場的軟硬體設施，目標整修成為適合職棒球賽的標準場地，展現爭取味全龍職棒主場移師嘉義市的決心。此外，結合運動經濟與觀光產業，嘉義市飯店業者也推出各種棒球主題的旅宿體驗活動，例如耐斯飯店配合棒球熱，就推出強棒出擊住宿專案及棒球主題的親子優惠專案，顯現嘉義市對棒球的熱愛。大家一起拼運動經濟、更非常有信心爭取味全龍來嘉。

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關鍵字：味全龍,黃敏惠,魏應充,頂新

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