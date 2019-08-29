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ET總統民調／直球對決蔡英文　韓國瑜支持度從5月開始一路下滑

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▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020大選將至，藍綠兩黨參選人底定，由高雄市長韓國瑜挑戰總統蔡英文的連任之路，而鴻海集團創辦人郭台銘則尚未宣布是否參選。比較《ETtoday新聞雲》6次民調結果，在蔡英文與韓國瑜藍綠對決的情況下，韓國瑜支持度從5月就一路下滑。

根據《ETtoday新聞雲》民調，韓國瑜5月中旬時以43.7%的支持度領先蔡英文的33.7%。5月下旬，韓國瑜以40.2%的支持度保持領先，蔡英文以34.1%緊追在後。7月中旬，民調出線戲劇性轉折，蔡英文以41.2%的支持度勝出，韓國瑜則是36%。不過，7月下旬，蔡英文以39%的支持度險勝，與韓國瑜僅相差0.1個百分點。

《ETtoday新聞雲》民調也顯示，8月上旬，蔡英文以37.8%的支持度領先，韓國瑜則是32.8%，兩人差距從0.1個百分點擴大為5個百分點。8月下旬，蔡英文以40.8%領先韓國瑜的31.3%，其差距再度拉大為9.5個百分點。

因為鴻海董事長郭台銘還未確定參選，比較這六次《ETtoday新聞雲》調查蔡英文、韓國瑜2人對戰的結果趨勢，韓國瑜支持度從5月中旬的43.7%一路下滑到8月下旬的31.3%，一共下滑12.4個百分點；而蔡英文則從33.7%上升至40.8，共上升7.1個百分點。

▲▼蔡英文、韓國瑜2人對戰支持度趨勢。

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