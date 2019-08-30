黃之鋒保釋後PO文：我回來了　我所承受的一切「微不足道」

▲香港眾志祕書長黃之鋒。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

香港著名社運人士、眾志秘書長黃之鋒在30日早上被捕，香港警方證實他涉嫌煽惑他人參與未經批准集結、組織未經批准集結以及明知仍參與未經批准集結3項罪名。晚間他在臉書上發文報平安「我回來」，並表示自己承受的一切，跟街頭的群眾相比，其實「微不足道」。

黃之鋒全文如下：

各位，我回來了。

縱然離開監獄兩個半月後再度被捕， 感覺並不好受，但我從沒抱有僥倖之心，早有預料過自已會在這場抗爭再度被捕及面臨起訴。

比起眾多手足所承受的苦礎，無論是被爆眼還是被毆打，我所承受的一切，實在是微不足道。

呢鋪我地真係無得退。

香港人，齊上齊落。

黃之鋒於30日早上約7時30分前往港鐵海怡半島站途中，在街道上突然被推上一輛轎車，並被押往灣仔警察總部。香港警方表示，6月21日有示威者包圍警察總部，有組織罪案及三合會調查科（O記）人員深入調查後，30日上午展開行動，逮捕22歲的黃之鋒與22歲的周庭，兩人於當天下午獲准保釋。

黃之鋒曾於6月21日呼籲示威者包圍警察總部，多名民主派立法會議員也前往警總支援，他於6月24日接受電台訪問時否認策劃包圍警總，但承認有呼籲其他人士參與，被逮捕另一名成員周庭示威當日也在現場。