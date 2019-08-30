黃之鋒周庭「獲准保釋」！831前拘數名社運人士　警：拘捕無任何暗示

▲黃之鋒、周庭30上午接連被捕。（圖／翻攝自黃之鋒、周庭臉書粉專）

記者鄭思楠／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭涉嫌於6月21日煽惑他人包圍灣仔警察總部，今早（30日）相繼被捕。案件下午在東區法院提堂，2人由警車押解往法院出席聆訊，不久後被獲准保釋，但之後每週兩次到警署報到，除了法庭批准的日子外不得離港、須守宵禁令及不再進入案發地點。

據《東網》報導，案中涉及3名被告，依次為黃之鋒（22歲）、林朗彥（25歲）及周庭（22歲）。控方指，林朗彥因不在港而沒有到庭，他在前日（28日）離港，未知目的地及何時回港。裁判官詢問控方想法庭如何處理，強調不能因此發出拘捕令。控方回應案件會押後十星期，屆時再看案件進展。

辯方申請保釋時表示，黃之鋒希望在9月離港到台灣、德國及美國出席研討會及發表演說等，預計9月22日才回港，上述活動早已安排好；周庭也透過律師申請，9月也要往德國出席會議以及到奧地利探教父及教母，預計9月23日回港。

控方表明不反對二人在上述日子離港，但要事先通知警方及回港次日準時報到。裁判官現批准二人各以1萬港元（約新台幣4萬元）保釋，每週兩次到警署報到，除了法庭批准的日子外不得離港、須守宵禁令及不再進入案發地點。

另外，港島總區指揮官郭柏聰、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月今日（30日）下午會見傳媒。

被問到警方是否刻意於831前作大規模、高調拘捕，謝振中回應，拘捕時間不受任何調查影響，當警方有足夠證據，便會拘捕，今日的拘捕無任何暗示，希望公眾不會被轉移視線，「當有人犯法，警方會將他繩之於法，警方只是執法。」