拒檢男撞警害命僅限制住居　家屬悲慟聲明：對定岳非常不公平！

▲汐止警薛定岳追緝拒檢騎士殉職。（圖／翻攝爆廢公社、資料照）

記者孫于珊／新北報導

剛拍完婚紗、即將在年底結婚的31歲汐止分局員警薛定岳，28日下午為了追捕一名拒檢王姓男騎士，卻不幸與王男發生擦撞，滑行撞上安全島殉職。警方調查，24歲王嫌有多項前科，事發前無照駕駛又疑似剛吸完毒。家屬聽聞噩耗悲痛萬分，對於檢察官諭令王嫌5萬元交保一事更難以接受，30日下午發聲明，直言這對定岳不公平！

▲勇警薛定岳回到彰化老家。（圖／記者鄧木卿攝）

家屬聲明全文如下：

一、感謝社會各界及媒體朋友關心，家屬目前心情難以平復，不願接受採訪。

二、定岳平常在家裡是非常孝順及乖巧的小孩，平時有休假都會從汐止返回家裡探視父母親及家人並幫忙家事，在鄰居的眼中，定岳是家教很好而且很有禮貌的小孩，發生這種事，家人及鄰居都無法置信。

三、對於檢察官諭令犯嫌5萬交保，後改以限制住居的處分，家屬無法接受，認為定岳為追緝犯嫌，不顧自身安危，為的就是打擊不法、除暴安良，今天發生這種憾事，家人肝腸寸斷、悲傷欲絕。

對於這個案子，相信全國的警察跟定岳都是一樣的，雖然知道很危險，但是他的職務是「警察」，不管當下多危險，事情遇到了，心中就會有「查緝犯嫌、保護市民」的天職意念驅使去執行任務。

檢察官對犯嫌這種處分對定岳非常不公平，家屬難以接受，這種處分能夠對全國辛苦執法的警察人員負責嗎？警察因公執法遭受歹徒以暴力挑釁危害生命，卻無法以嚴厲法律制裁作為後盾，往後善良百姓之安全如何保障？希望法律能嚴懲，我們不希望有警察再發生這種憾事。

▼薛定岳女友醫院淚崩「閉眼都是你」！崩潰發文：5萬換警命，還我男友。（圖／東森新聞）

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