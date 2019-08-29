乾裂鹽漠中驚見「清澈天然泳池」　辣妹下水暢遊...絕美畫面曝光！

實習記者賴韻如／綜合報導

紐西蘭一對情侶到衣索比亞旅遊時，意外在地球常年溫度最高地方之一的「達納基勒窪地」（Danakil Depression）中，發現一塊清澈的「天然泳池」，兩人不僅把這幕夢幻的景象拍下，從影片還可看見一名比基尼辣妹在水中游泳，讓不少網友看了不禁直呼「大自然真的太神奇了！」

據《每日郵報》報導，25歲布麗姬柴克崴（Bridget Thackwray）和33歲托弗瑞齊懷特（Topher Richwhite），這對情侶組成了「Expedition Earth」團體，主要是為了環遊世界、探索世界中的各大奇觀，以及推廣環保議題。他們於今年6月來到了東非大裂谷「阿法爾三角地」（Afar Triangle）北部的達納基勒窪地，該地區遍布著沙漠和溫泉，白天氣溫很少低於攝氏50度，是地球上最酷熱的地方之一。

▲▼情侶在乾裂土黃的鹽漠中驚見天然泳池。（圖／翻攝自IG／@expeditionearth.live）



從兩人拍攝中的影片可以看到，這一片一望無際的鹽漠中，竟然出現了一小塊「天然泳池」，只見這天然泳池的顏色相當清澈，翠綠的池水在乾裂土黃的鹽漠中點綴著，畫面美如一幅畫一樣不可思議。布麗姬更換上比基尼，跳下水中暢游，親身體驗了大自然的奧妙。

布麗姬表示，這「天然泳池」低於海平面約127公尺，而且裡面的水非常非常鹹，「這裡不只擁有嚴峻氣候，還常常會有厄利垂亞土匪出沒，所以非常危險。」她補充，兩人在這次的旅遊中，有雇用了當地嚮導以及保鑣陪同前往，雖然他們不會說英語，但至少能確保安全。