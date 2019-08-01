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駐斐濟代表處改名　陸委會：不會屈服、拒絕與虎謀皮

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▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北採訪報導

斐濟政府近日要求我代表處由「中華民國駐斐濟商務代表團」更名為「駐斐濟台北商務辦事處」，大陸外交部發言人華春瑩也對斐濟政府表達高度讚賞。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，不會屈服北京無理的要求與作為，「台灣也拒絕與中國共產黨與虎謀皮。」

邱垂正提到，與各方開展尊嚴對等的互動，是我們的權利，對於中共當局一再拒絕承認此一事實，在國際間惡意操縱一中原則，以零和的思維及負面作為，打壓台灣國際空間，破壞兩岸關係發展，政府已多次表達嚴正譴責立場。

▲斐濟國旗。（圖／翻攝百度百科）

▲斐濟要求我代表處由「中華民國駐斐濟商務代表團」更名為「駐斐濟台北商務辦事處」。（圖／翻攝百度百科）

此前，斐濟代表處是我非邦交國中僅存仍使用「中華民國」名稱的駐外機構，我外交部31日表示，駐斐濟代表處已完成相關內部行政作業，駐處對外網站名稱及相關文書的更名已完成，而駐館館牌仍在製作中，外交部將在完成後寄發斐濟代表處進行更換。

▲▼大陸外交部發言人華春瑩24日主持例行記者會。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（資料圖／翻攝自大陸外交部官網）

在斐濟政府的要求下，駐斐商務代表團近日更名為「駐斐濟台北商務辦事處」，至此，我「非邦交」駐外代表處已全數去除「中華民國」、「台灣」等名稱。對此，大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，斐濟政府做了一件非常正確的事，中國政府對斐濟政府根據一個中國原則處理涉台問題表示高度肯定和讚賞，「這再次充分表明，堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨。」
 

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關鍵字：陸委會,斐濟,代表處,邱垂正,特派現場

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