罷韓正妹又被罵「你不是高雄人憑什麼管」　她一句神回覆秒殺韓粉

▲罷韓正妹因在高雄煎餅店跟韓粉起衝突，引發關注。（圖／記者葉國吏翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台中蔡姓正妹因在高雄市香蕉煎餅店廣德家與韓粉起衝突，在網路上遭韓粉霸凌圍勦。儘管她已經先後對百位韓粉提告，但還是有人似乎不怕，持續攻擊她。蔡姓正妹日前收到韓粉私訊謾罵，讓她無奈的說「整天都在找人吵架484」。

蔡姓女學生在資深媒體人王瑞德協助下，蒐集了大量辱罵言論證據。王瑞德表示，第二波提告的對象為，3人威脅要不利或殺害蔡女罪名是恐嚇危害安全罪，其他辱罵蔡女的共為95人，罪名是妨害名譽（誹謗或公然侮辱），警方已經受理，因此目前暫告一段落，但未來若再有類似事件發生，不排除第3波提告。

▲韓粉私訊罵罷韓正妹，結果她直接神回覆。

蔡姓正妹30日深夜臉書貼出一張私訊截圖，只見一個女子直接私訊蔡姓正妹說「你也聽綠畜說韓國瑜做很爛 你也愛造謠 重點你也不是高雄人 也沒投票權 憑什麼管高雄？」、「高雄人都沒講話了。你們吵個屁」、「陳菊肥婆那麼爛怎不講」。對此蔡姓正妹神回覆「你不是我爸媽憑什麼管我？」

對此謾罵其他網友留言說「真的很有病」、「真沒水準」、「欠吉」、「對付不理性的韓粉已讀不回就好了」、「韓粉邏輯堪憂 支持蔡妹妹！不要認輸！」。