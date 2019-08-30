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美艦航行南海「批中國破壞印太區域穩定」　陸國防部：立刻停止挑釁行為！

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卡爾文森號航母打擊群,USS WAYNE E. MEYER導彈驅逐艦( DDG 108)。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）

▲美軍韋恩•梅爾號（Wayne E. Meyer）導彈驅逐艦駛入南海。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）

記者朱世凱／綜合報導

美軍驅逐艦28日再度駛進南海永暑礁和美濟礁12浬範圍內，大陸國防部發言人任國強大校昨（29）日回應，堅決反對美軍行為，這是對中國主權安全的嚴重侵害，「我們要求美方立即停止此類挑釁行為，以免引發不測事件。」

美國海軍第七艦隊發言人莫姆森中校（Commander Reann Mommsen）先前證實，舷號DDG-108的伯克級飛彈驅逐艦韋恩•梅爾號（Wayne E. Meyer），航行駛入由中國實際控制的永暑礁和美濟礁12海浬內。

美國國防部長艾思博（Mark Esper）對此表示，大陸採取了破壞印太區域穩定的計畫性戰略，因此美方計畫擴大在該區域內的防務活動，藉此和盟友密切合作，印太區域領袖也向他說，「需要美方持續在印太區域展示領導力，以保障所有人都享有的自由」。

▼大陸國防部發言人任國強大校。（圖／大陸國防部官網）

▲▼中國國防部發言人任國強大校。（圖／中國國防部網）

任國強表示，「美軍屢教不改，一再擅闖中國南沙島礁鄰近海空域，是對國際法規則的嚴重損害，是對中國主權安全的嚴重侵害，也是對南海地區和平穩定的嚴重破壞，我們對此堅決反對。我們要求美方立即停止此類挑釁行為，以免引發不測事件。」

大陸南部戰區新聞發言人李華敏大校則回應，針對美國海軍驅逐艦未經中國政府允許擅闖入南沙海域一行為，「事實證明，美方所謂『航行和飛越自由』，實質就是無視國際法規則的航行霸權，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞南海地區和平穩定，我們對此堅決反對。」

李華敏也指，中國人民解放軍南部戰區海空兵力依法對美艦全程進行跟蹤、監視及查證識別，並予以警告驅離，「戰區部隊將堅定履行職責使命，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海和平穩定。」

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