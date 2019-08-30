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中共建政70週年！新武器會亮相閱兵式　中央軍委：不針對特定事態

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▲▼中國閱兵。（圖／CFP）

▲中國閱兵式。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

今年是中共成立70週年，10月1日將在北京天安門廣場舉辦盛大的閱兵式和群眾遊行。閱兵領導小組辦公室副主任、軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍表示，這次閱兵「不針對任何國家和地區，不針對任何特定事態」，而閱兵部隊由徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊三部分組成，且編組的方式有了創新，會充分展現中國特色軍事力量體系的結構，並展示聯戰聯訓聯保能力以及新質作戰能力。

中國國務院新聞辦公室於29日上午舉行新聞發布會，介紹慶祝成立70週年活動的有關情況，而中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將在10月1日當天發表重要講話並檢閱受閱部隊。蔡志軍指出，今年的閱兵「比慶祝新中國成立50週年、60週年閱兵和紀念抗戰勝利70週年閱兵的規模要大一些。」

▲中央軍委聯合參謀部作戰局蔡志軍少將。（圖／翻攝自國新辦）

▲蔡志軍。（圖／翻攝自國新辦）

他說，閱兵也將安排部分先進武器裝備首次亮相，以展示解放軍開放自信的良好形象，「不針對任何國家或地區，不針對任何特定事態」，「中國軍隊始終是維護世界和平和地區穩定的堅定力量，致力於維護世界和平、服務構建人類命運共同體的崇高事業。同時，有決心、有能力堅決維護國家主權、安全和發展利益，捍衛和促進世界和平穩定。」

「閱兵部隊由徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊三部分組成」，蔡志軍稱，徒步方隊重點體現解放軍重塑重構後新的領導指揮體制、規模結構和力量編成，展示「三結合」的武裝力量組成；裝備方隊重點體現中國國防科技工業自主創新能力和武器裝備研發水平，受閱武器裝備全部為國產現役主戰裝備，不少裝備是首次亮相；空中梯隊重點體現解放軍航空兵發展體系化水平，展示空中作戰新質能力和強大實力。

最後，蔡志軍強調，閱兵準備工作目前進展順利，受閱部隊正以昂揚的精神狀態、一流的標準要求投入閱兵訓練。「我們堅信，在黨中央、中央軍委和習主席堅強領導下，在全體受閱將士共同努力下，一定能夠以嶄新風貌接受黨和人民檢閱，奉獻一場富有中國氣派、體現時代特色、展示強軍風采的閱兵盛典。」

▲▼中國國務院新聞辦公室29日記者會。（圖／翻攝中國網直播）

▲中國國務院新聞辦公室29日記者會。（圖／翻攝中國網直播）

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