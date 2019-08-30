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水漂式彈道飛行難攔截　東風-17飛行中能轉換攻擊目標

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▲▼解放軍春節夜訓，東風-16飛彈登場。（圖／翻攝自中國軍網）

▲東風-17被認為是在東風-16B型彈道導彈基礎上研製而來。圖為解放軍夜訓中登場的東風-16。（圖／翻攝自中國軍網）

軍武中心／綜合報導

解放軍最新型高超音速導彈反攔截技術近日獲得證實，中國航天科工集團內部消息人士透露，東風-17導彈在飛行過程中，能夠轉換攻擊目標，大幅度增加敵對國家的防空設施攔截難度。同時該型導彈類似於「水漂式」的特殊彈道飛行能力，讓大陸軍事專家聲稱「目前沒有哪個國家可以攔截」。

《南華早報》引述該名人士說法稱，東風-17高超音速導彈具備投放常規武器與核武能力，目前中國航天科工集團下屬的兩個分支機構正在全力開發這些高科技技術。據了解，東風-17過去共進行6次試驗全部成功，打擊精度已提高到米級，非常有機會如美國情報過去評估，該型導彈會在2020年左右達到批量作戰能力

東風-17被認為是在東風-16B型彈道導彈基礎上研製而來，預估射程為1800-2500公里，這一距離早已超越第一島鏈上的所有島嶼，覆蓋第一島鏈至第二島鏈之間的大部分海域。該型導彈採用先進的高超音速滑翔器設計後，不僅具有彈道導彈原先就攔截難度大的高超音速飛行特點，同時還能夠在大氣層及其邊緣滑翔飛行，依靠空氣動力達到複雜化、多樣化的效果，進而讓反導系統無法準確實施攔截。

DF-ZF（過去稱為WU-14）高超音速滑翔飛行器推測圖。（圖／翻攝自維基百科）

DF-ZF（過去稱為WU-14）高超音速滑翔飛行器推測圖。（圖／翻攝自維基百科）

大陸知名軍評陳光文曾撰文分析，實際上東風-17就是DF-ZF的武器化型號，其具備三大特點，包含使用高超聲速滑翔技術、可攜帶核戰鬥部，以及「可以在一小時內打遍世界」。

他強調，裝有高超音速滑翔彈頭的東風-17明顯比東風-21D更具有殺傷力，東風-17除了擁有再入變軌技術，其高超音速彈頭也縮短導彈防禦系統的反應時間。如果中國發射一個波次的8枚東風-17，其中有3枚專打航母並確保擊沉，其餘的5枚則用來反艦，「那麽一支航母戰鬥群內護航的艦艇也別想逃跑」

一名中國導彈技術專家也指出，東風-17是一款中程、彈道式、單級、常規導彈，可以在再入大氣層的前後進行滑翔變軌飛行，「目前沒有哪個國家可以攔截」。

▼美國航母戰鬥群。（圖／翻攝自人民網）

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