影／武警公安深圳「聯合大練兵」　水炮車驅趕黃帽示威者...網爆：喊聲震天！

記者蔡儀潔／綜合報導

「反送中」示威風波持續不斷，與香港一河之隔的深圳接連有大批武警集結，進行團隊訓練。大陸官媒《人民日報》今（30）早再度發佈演習影片，稱「武警和公安在深圳聯合大練兵」，向頭戴黃色安全帽的「暴徒」進行驅趕，並出動水炮車，此舉被視為對香港動亂的震懾。

▲演習片段 。（圖／翻攝自秒拍）

《人民日報》今早在微博發佈演習影片，po文稱「暴徒」頭戴黃色安全帽，手持雨傘、木棍、火燒手推車，不斷對部隊「發起衝擊」，全副武裝的部隊手持長盾牌組成多個方陣應對，用粵語喊出「撤退撤退！」，並出動水炮車驅趕，最終成功處置暴力騷亂事件。

有網友透露，演練地點位於深圳灣大橋附近的深圳灣體育場內，演練期間「喊聲震天，場面激烈」，演練內容與香港近日的示威情況相似。據了解，深圳武警和公安近日頻繁舉行演練，本月6日、10日、17日及18日亦有媒體發布類似演練的影片，亦多次有市民拍到武警裝甲車在市內現身。

《環球時報》19日發表社評稱，連續多週的示威活動愈演愈烈之後，「818維園大集會」首次出現的暴力退潮，而香港局勢發生變化的主因在於，「內地武警部隊在深圳集結，並且大練兵，這被廣泛視為對香港暴力示威者發出了鄭重警告。」

▼ 武警制服了黃帽示威者 。（圖／翻攝自秒拍）