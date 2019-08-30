港警全面禁止831集會遊行！　民陣：若上訴失敗將更改日期

▲岑子杰表示，倘若上訴失敗，民陣將更改遊行日期。（圖／翻攝岑子杰臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港警察29日透露，針對有團體申請在8月31日舉行公眾集會和遊行一事，經過風險評估及基於公共安全及秩序考量，警方決定向主辦單位發出禁止集會和反對遊行的通知書。對此，民陣召集人岑子杰表示，原定於明（31）日的「831再集結」若上訴失敗，只能另外申請其他日子舉行。

香港民間人權陣線聯盟（民陣）22日在臉書表示，將於31日舉行「831 再集結」，預計於「人大831落閘五周年」期間發起集結，「對抗五年前人大對港人民主運動落下的大閘，重申五大訴求，要求撤回人大831方案，釋放所有支持香港民主運動的在囚人士！」據悉，民陣先前已向警方申請不反對通知書，但卻在29日收到警方反對通知書。

香港特區政府警務處港島總區指揮官郭柏聰29日在記者會上表示，在過去兩個月內，部分示威者的暴力行為加劇，他們在一些公眾活動結束後，任意拆除欄杆、堵馬路，甚至還用磚頭、鋼珠、激光槍，以及汽油彈、削尖的鐵枝等致命武器攻擊警員，危害到其他市民的安全。

▲港警近日指出，禁止8月31日的集會和反對遊行通知書。（圖／新華社）

郭柏聰指出，警方近日做了一些情報收集，種種跡象顯示，8月31日的公眾集會和遊行會被一些有心人利用，進行大規模破壞公共秩序和安全的違法行為，因此為了維持公共秩序和安全，以及保護其他人的權利和自由，警方必須禁止這項活動。

據香港電台報導，岑子杰日前表示，「警方反對民陣明日的集會遊行，公眾集會及遊行上訴委員會今日會處理民陣的上訴，若上訴失敗，只能再申請其他日子舉行，民陣絕不會舉辦不合法遊行。」

「831再集結」原定31日下午2時30分集結，並在3時起步，從中環遮打花園遊行至中聯辦，對於是否會更改原訂遊行路線，岑子杰表示，能夠讓市民走出來是更重要，有其他路線也沒關係。他強調，遊行前往中聯辦表達訴求是公民權利，要民陣讓路是不理想的，民陣會堅守理性、和平、合法原則，以保障參與者安全。

▼民陣發起「831再集結」。（圖／翻攝臉書「民間人權陣線聯盟」）