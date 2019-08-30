影／1歲女逛百貨！陌生男突靠近「下秒一腳狠踹」…嬤目睹「孫女騰空重摔」嚇壞

記者朱世凱／綜合報導

廣東省深圳市「星城購物中心」28日發生恐怖的踹童案件，一名1歲多的女童當時在1樓大廳內玩耍，阿嬤則在後方緩緩走向她；不料有一名穿著條紋上衣的男子突然靠近他們，之後就猛力伸出右腳踹飛女童，讓女童當場騰空重摔，痛得嚎啕大哭起來。阿嬤目睹這一幕嚇壞了，著急上前和男子理論，但對方卻回頭作勢要打她，她只好先折返查看孫女狀況。

▼阿嬤目睹孫女遭陌生男狠踹。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，女童當時走在阿嬤前方，興奮地跑到看板旁邊等待，沒想到突然有一名陌生男子靠近她，之後就遭到對方出腳狠踹。影像顯示，男子莫名伸出右腳朝女童背部踢過去，導致女童當場騰空後原地重摔；阿嬤看見驚悚一幕後，氣得向前找男子理論。

▼1歲女童倒地痛哭。（圖／翻攝自微博）

不過男子卻掉頭作勢要攻擊阿嬤，阿嬤只好先查看坐在地上大哭的孫女情況。據悉，女童身上留下了大片瘀青，其餘則無大礙；阿嬤則是對於沒能保護好孫女相當自責，不僅吃不下飯以外，精神也受到不小打擊。目前女童家屬已經報警求助，警方也已初步鎖定嫌疑人。

▼阿嬤著急上前理論，男子卻作勢要打她。（圖／翻攝自微博）

不少網友看完後都相當心疼女童，紛紛留言痛罵條紋男「心理有病」，「孩子摔得好狠啊，感覺腦袋著地了」、「抓住就不要放出來了」、「無冤無仇的，何必欺負這麼小的女孩」、「太可惡了，這一定要好好關起來治一治」、「希望不會只有關個幾天就又出來了」、「先讓女童爸爸暴打他一頓再說」。

▼阿嬤趕緊查看孫女情況。（圖／翻攝自微博）