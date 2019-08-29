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11歲女童遭流浪狗瘋狂噬咬　10多處咬傷...滿頭是血慘縫100針

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11歲女童遭流浪狗瘋狂噬咬　10多處咬傷...滿頭是血慘縫100針。（圖／翻攝自大陸《梨視頻》）

▲女童一度陷入昏迷，目前情況逐漸穩定。（圖／翻攝自大陸《梨視頻》）

記者李振慧／綜合報導

江西省萍鄉市近來發生一起流浪狗咬人事件，一名11歲女童與朋友在村內玩耍時，慘遭一條流浪犬攻擊，臉部、雙腿全身10多處均被咬傷，整個頭部被咬得流血不止，送醫急救後一共縫了100多針。為了避免野狗再度傷人，當地村民與警察已將肇事的狗撲殺。

事件26日發生在上栗縣赤山鎮麻田村，11歲女童小曾下午3時與朋友玩耍時，突然竄出一條野狗，先是狠狠在她腿上咬了一口，後來又一路追著她與友人攻擊，造成全身10多處嚴重撕裂傷。幸好路過村民聽到求救聲，趕緊前往現場幫忙，將已經昏倒的小曾帶去醫院救治。

小曾第一時間被送至當地醫院，由於傷勢太重又被送至萍鄉市人民醫院急診室，後來人一直陷入昏迷狀態。醫生27日表示，患者進行全麻清創手術後，目前病情已穩定，全身一共縫了100多針，其中最大的傷口位於鼻根至兩眉之間，大約有8公分之長。

家屬表示，小曾的爸爸在當地做工，媽媽長年患病，家裡經濟困難所以沒有幫她買醫療保險，預估前期治療與後期的修容費用，至少要花人民幣10幾萬元（約台幣43萬元）。當地政府與民間組織協助發起募款，不到一天的時間，已順利募得人民幣3.5萬元（約台幣15萬元）的善款。小曾目前仍在醫院接受治療。

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