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全球最小神盾艦　中船重工推無人艇剋台快艇偷襲戰術

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▲▼中船重工716所設計建造的JARI-UAV無人作戰艇正式下水，該艦長度15米、滿載排水量約20噸，安裝四面相控陣天線的有源相控陣雷達，可以說是目前全球最小的神盾艦。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲中船重工716所設計建造的JARI-UAV無人作戰艇正式下水。（圖／翻攝自新浪軍事，下同。）

特約記者陳孟孟／綜合報導

大陸國產水面艦艇邁入無人化智能時代，由中船重工716所設計建造的JARI-UAV無人作戰艇已於近日正式下水。據了解，該艦長度為15米，滿載排水量約20噸，安裝四面相控陣天線的有源相控陣雷達，可以說是目前全球最小的神盾艦。

中國船舶工業總公司716號研究所發布聲明指出，JARI攻擊型無人艇已於21日在一個秘密地點舉行下水儀式，同時強調，這艘世界領先的戰鬥無人駕駛艦已經獲得初步的作戰能力。根據今年2月17日的阿布達比國際防務展上資訊顯示，該艦可以遠程控制，也可以利用內置的人工智能自主導航和進行作戰，甚至還能與其他裝備人工智能的軍事裝備合作，形成攻擊群。

火力方面，這款攻擊型無人艇安裝有8單元垂直發射系統，可以在艦載雷達指引下發射8枚微型導彈。陸媒報導，相關單位已經研製出當今最小的紅外成像制導導彈，這種導彈重量只有1.2公斤，射程卻高達2公里，其採用紅外成像制導，可以自主搜索、攻擊目標，打擊各種輕型艦艇、無人機、無人艇。

此外，艇體兩側還裝有兩具324mm口徑魚雷發射系統，為了協同魚雷實施反潛作戰，JARI配置了艦載聲吶設備，能夠探測水下目標。而艇艏的1門30毫米遙控火炮，既可以對水面目標進行射擊，也能打擊低空目標，進一步提高無人艇作戰能力。

▲▼中船重工716所設計建造的JARI-UAV無人作戰艇正式下水，該艦長度15米、滿載排水量約20噸，安裝四面相控陣天線的有源相控陣雷達，可以說是目前全球最小的神盾艦。（圖／翻攝自新浪軍事）

根據相關單位透露的信息，JARI在標準配置情況下，可以執行巡邏、偵察、情報收集、搜索救援等任務。而其採用模塊化概念，可以根據需要安裝不同設備和武器，執行不同任務，例如能換裝汙染監測設備，執行海洋環境監測任務。同時JARI使用也相當靈活，既可以單艇使用也可以形成編隊，還能在母艦指揮下執行任務。

《新浪軍事》進一步分析，JARI無人艇可依靠艇載衛星實現母艦對子艇的遠程掌控，若把一艘驅逐艦當成母艦，由其來控制多艘子艇，不僅能夠對敵方大型水面艦船編隊以及水下潛艇實施圍攻，還能夠對己方的大型艦船編隊給予保衛，對付來犯敵方的小型導彈快艇和反艦導彈。

該文章說，「據所知，現在的台灣，就正在設計研發幾十噸級的小型快艇，攜帶反艦導彈成集群過來偷襲我軍大型艦船編隊，現在看來，JARI無人艇就是這一戰術的最佳剋星。」

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