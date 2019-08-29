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綠園旁閒置舊眷舍是否保留活化　陳亭妃會勘要求召開跨局處會議研商

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▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍外勘綠園旁閒置舊眷舍，求召市府召開跨局處會議研商。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍外勘綠園旁閒置舊眷舍，求召市府召開跨局處會議研商。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

緊臨台南市北區重興里社區活動中心的重興綠園旁，有2間閒置舊眷舍，地方文史團體建議做文史館使用，但相關單位未為積極作為，長期閒置形成髒亂死角，讓地方里長困擾不已，立委陳亭妃、市議員陳怡珍8月29日外勘，求召市府召開跨局處會議研商。

委陳亭妃、市議員陳怡珍8月29日邀文化局、北區公所、國防部等相關單位會同里長及文史團體會勘，陳亭妃表示，，該眷舍目前雖無文資身分，但相關單位也不可放任不管任其荒廢，造成地方的困擾，她要求文化局應於兩星期內邀相關單位研商保留與否，若有保存必要就要編列經費整修維護。

重興綠園旁閒置舊眷舍，原為軍方的自治新村拆除後僅存的2間老屋，目前有陳列一些老照片桌椅等文物，台南市三分子文化促進會理事長郭玲惠，爭取保留做文史館展示，讓民眾可以在這裡回顧過去眷村的文化歷史。

重興里長鄭林阿雪也帶領多位鄰長到場表達地方的心聲，希望相關單位協助解決，不要讓該處成為重興綠園的髒亂死角，破壞里民的休憩品質。文化局主秘林韋旭表示，該眷舍目前未列入文化資產，沒有文資身分。

立委陳亭妃則表示，沒有文資身分也不可放任不管，讓有心維護的文史工作者也只能望屋興歎，她要求文化局於二星期內邀軍方、里長、文史工作者及市府相關單位召開跨局處會議，就文史館的設置、地上物產權等問題一一釐清，若確有保留必要就要編列經費整修及後續的管理維護。

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