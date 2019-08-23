陳亭妃辦新課綱說明會　家長提問熱絡並將建立平台解惑

▲學校開學在即108新課綱也將上路，立委陳亭妃與市議員陳怡珍，8月23日在台南女中舉辦新課綱說明暨座談會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

學校開學在即108新課綱也將上路，立委陳亭妃與市議員陳怡珍，8月23日在台南女中舉辦新課綱說明暨座談會，關心課綱的家長、家長團體及學校教職員等百餘人與教育部次長范巽綠率領的宣導團，進行近2個小時的解說與詢答。

對於新課綱強調的素養導向情境教學，與國際接軌培養跨領域的人才等，多持正面看待，但與會家長還是擔心實際執行是否能落實，以及是否反而增加學生的壓力。

對此，陳亭妃立委表示，新課綱推動的成敗第一線的老師扮演最關鍵的推手，而家長的充分瞭解與支持也是新課綱能否穩健推動的重要動力，她希望大家同心協力讓好的教育政策為國家培育更多跨領域能學用合一的優秀人才。

這場新課綱說明會，教育部方面由政務次長范巽綠率同高教司長朱俊彰、師範大學心測中心組長蔡逸凡、12年國家課推專辦協作委員林清泉、義守大學副校長周兆民、台南女中校長鄭文儀等10餘名官員宣導團與會；范巽綠強調，新課綱一星期後就要上路，這是很艱難的教改工程，但教育部準備好了，將投入450億經費推動，期待新課綱的素養導向、跨領域多元學習能為國家培養更多人才有能力來面對快速變遷的世界。與會提問的有家長、學生、老師，多數肯定新課綱的特色，但也擔心執行面能否落實，將影響新課綱推動的成效。

陳亭妃表示，她長期在教育文化委員會深知教改的成敗，第一線的老師與家長扮演很關鍵的角色，尤其108新課綱是否能成為非常有感的教育改革政策，就必須是老師及家長都能支持協助，才能讓新課綱確實發揮跨域、多元、適性、情境的教學成果，打造學子具備迎向快速變遷世界的堅實能力。這場說明會後她也將建立平台持續為家長解惑。